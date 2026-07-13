¿Pablo Guede renunció a Alianza Lima previo al inicio del Clausura? Conoce toda la verdad

Antes de iniciar el Torneo Clausura, Alianza Lima disputó un amistoso internacional ante Deportivo Cali y cayó 2-0 en Matute. Sin embargo, más allá del resultado, en redes sociales surgió el rumor de que, tras este partido, Pablo Guede había renunciado al cargo de entrenador. ¿Qué tan cierta es esta información?

De acuerdo con el periodista José Varela, el entrenador argentino se mantiene firme en la dirección técnica del cuadro blanquiazul, lo que, de momento, descarta su partida. Eso sí, existe malestar porque no se han concretado los refuerzos que ha solicitado para afrontar el segundo semestre de la campaña.

"Hubo como reguero de pólvora surgió el rumor de que Pablo Guede había renunciado a Alianza Lima, que no seguía más. He consultado y lo que sé es que no hay nada de eso. A día de hoy, Pablo Guede va a seguir en Alianza Lima. Se rumereó que esta renuncia había sido en vestuario, pero no me han confirmado que así sucedió", dijo el comunicador en Linkeados.

Cabe señalar que meses atrás también se habló de que Pablo Guede ya tenía un acuerdo con San Lorenzo, pero, finalmente, rechazó la oferta del Cuervo y se mantuvo en la institución victoriana, con la que ganó el Torneo Apertura y dio el primer paso para ser campeón nacional.

Pablo Guede sigue firme en Alianza Lima.

Números de Pablo Guede en Alianza Lima

Pablo Guede ha dirigido 19 partidos oficiales como estratega de Alianza Lima. El saldo es 12 victorias, cinco empates y dos derrotas. Sus caídas fueron ante 2 de Mayo por Copa Libertadores y ante Universitario en el Monumental por el Apertura.