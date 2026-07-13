Pablo Guede y las razones que podrían fortalecer su salida de Alianza Lima
Pablo Guede no siente el respaldo de la directiva y no está contento en Alianza Lima. Por ello, en las próximas horas conversará con la dirigencia para definir su futuro.
La continuidad de Pablo Guede en Alianza Lima sufrió un pequeño cortocircuito e, incluso, luego de la derrota ante Deportivo Cali, hubo un amague de renuncia al no sentir el respaldo total de la directiva. Todo esto ocurrió mientras el club piensa en conseguir el título nacional a fin de año, en medio de decisiones que crearon varios puntos por discutir.
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¿Cómo empezó todo? Luego de lograr el título del Torneo Apertura, el “Sargento” no compartió la foto con la directiva y eso llamó la atención, aunque se pensó que todo podría limarse con el transcurrir de los días. En la planificación del trabajo por el receso mundialista se planteó viajar a Paraguay para realizar algunos trabajos y afrontar una serie de amistosos internacionales, pero eso no se cumplió.
Pablo Guede tiene contrato hasta diciembre con Alianza Lima.
Lo último fue el pedido de algunos refuerzos para potenciar el plantel, como lo vienen haciendo todos los rivales de cara al Torneo Clausura. La respuesta fue negativa y solo se aceptó el regreso de Cristian Neira, quien terminó su préstamo con Atlético Grau.
Luego de la derrota ante Deportivo Cali, el último domingo, habría puesto su cargo a disposición, pero no fue aceptado y habrá conversaciones para mejorar la relación.
Números de Pablo Guede en Alianza Lima
Pablo Guede ha dirigido 19 partidos oficiales como estratega de Alianza Lima. El saldo es 12 victorias, cinco empates y dos derrotas. Sus caídas fueron ante 2 de Mayo por Copa Libertadores y ante Universitario en el Monumental por el Apertura.
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