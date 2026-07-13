Se fue de Alianza Lima y ahora firmará por ADT de cara al Clausura 2026: "Atacante"

Alianza Lima ha tenido a distintos jugadores dentro de su historia, sin embargo pocos pudieron debutar en la primera división con el equipo principal y tras salir del club encontraron nuevos equipos. En este caso, estamos hablando de Said Peralta, quien tras dejar el equipo íntimo ahora firmará por ADT de Tarma de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Futbolista dejó Alianza Lima y ahora fichará por ADT de cara al Torneo Clausura 2026

El periodista Ernesto Jerónimo Macedo León informó que Peralta será nuevo futbolista de ADT para disputar el Torneo Clausura de la primera división peruana, tras su paso por FC Cajamarca.

“De no mediar inconvenientes, el atacante nacional Said Peralta jugará en ADT la Liga1 2026. Procedente de FC Cajamarca”, aseguró el comunicador en su cuenta de X, antes Twitter.

Said Peralta, exjugador de Alianza Lima, será nuevo fichaje de ADT

Cabe mencionar que previo a su llegada al cuadro tarmeño, el delantero de 22 años ha jugado en distintos clubes tales como Íntimo Cable Visión, Ayacucho, Juan Aurich, Alianza Lima y FC Cajamarca.

¿Cómo le fue a Said Peralta en Alianza Lima?

Said Peralta llegó a Alianza Lima en 2022 procedente de las divisiones menores de Ayacucho Sub-20. Sin embargo, en busca de mayor continuidad, optó por salir a préstamo a Juan Aurich y después volver al plantel principal del conjunto ayacuchano. Aun así, al no hallar oportunidades en el cuadro blanquiazul, decidió marcharse y rescindir su contrato a inicios de 2026. Pese a todo, consiguió debutar en 2025 y disputar su único encuentro en el Torneo Apertura con Alianza, dirigido por Néstor Gorosito.