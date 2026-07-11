Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO: horario, canal y alineaciones del amistoso internacional

Alianza Lima vs Deportivo Cali EN VIVO se enfrentarán en un amistoso internacional este domingo 12 de julio en el Estadio Alejandro Villanueva desde las 3.30 p. m. y contará con transmisión de América TV y América TV GO para nuestra región. A continuación, podrás revisar todo acerca de este partidazo.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Deportivo Cali por el amistoso internacional?

El amistoso internacional entre Alianza Lima vs Deportivo Cali está pactado para este domingo 12 de julio desde las 3.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Deportivo Cali por el amistoso internacional?

La transmisión del Alianza Lima vs Deportivo Cali estará a cargo de América TV (canal 04 y 704 en HD) y de la plataforma de streaming América TV GO para nuestra región.

Alianza Lima vs Deportivo Cali: posibles alineaciones

Alianza Lima : Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Federico Girotti.

: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Gianfranco Chávez, Mateo Antoni, Marco Huamán; Esteban Pavez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez, Alan Cantero, Eryc Castillo y Federico Girotti. Deportivo Cali: Pedro Gallese; Fabian Viafara, Keimer Sandoval, Julián Quiñones, Felipe Aguilar, Andres Correa; Matias Orozco, Johan Martínez, Ronaldo Pajaro; Juan Ignacio Dinenno y Titi.

Alianza Lima vs Deportivo Cali: previa del partido

Alianza Lima cierra su exigente pretemporada con un amistoso internacional ante Deportivo Cali en la denominada "Tarde Apuesta Total", en la que celebra los 125 años de historia de la institución. El estratega blanquiazul, Pablo Guede, llega con la ambición de consolidar la idea de juego que le dio el título del Torneo Apertura, aunque tendrá que mover sus fichas ante las bajas por lesión de Renzo Garcés y Alessandro Burlamaqui.

La principal novedad en el esquema íntimo estará en la ofensiva, donde el argentino Federico Girotti comandará el ataque desde el arranque junto a Eryc Castillo, mientras Paolo Guerrero esperará su oportunidad en el banco de suplentes para dosificar energías de cara al debut en el Clausura.

Por su parte, el "Azucarero" llega a la capital peruana con un presente favorable y una racha invicta de 6 compromisos que buscará sostener como visitante. El cuadro colombiano sabe plantarse fuera de casa y pondrá a prueba la defensa íntima con una propuesta física.

Sin embargo, buena parte de la atención estará centrada en una figura conocida por el pueblo victoriano: Pedro Gallese. El guardameta de la selección peruana volverá a pisar el césped de Alejandro Villanueva para defender el arco de Cali, en un amistoso con un ingrediente especial por su pasado vinculado al club.

Alianza Lima y Deportivo Cali se enfrentarán por amistoso internacional

Entradas Alianza Lima vs Deportivo Cali: ¿cuánto cuestan y dónde comprarlas?

Las entradas del amistoso internacional entre Alianza Lima y Deportivo Cali van desde S/15,90 hasta S/250 y pueden adquirirse en la plataforma Joinnus.