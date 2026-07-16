Pedro Gallese dio fuerte opinión de Matute tras partido ante Alianza Lima: “Es un…”

Hace unos días se vivió el partido amistoso entre Deportivo Cali y Alianza Lima, donde una de las grandes figuras, Pedro Gallese, habló sobre su regreso a Matute luego de casi siete años. El guardameta no dudó en manifestar su felicidad por estar en uno de los recintos deportivos que lo vieron crecer.

"Estoy contento, feliz de regresar después de seis o siete años de jugar en Matute. Además, la gente me ha recibido muy bien", fueron sus primeras palabras para América Deportes.

Además, el arquero de Deportivo Cali destacó que siempre ha disfrutado del ambiente futbolero que se vive en el estadio de Matute y aseguró que es un escenario muy especial para cualquier aficionado. "Es un ambiente lindo, Alianza Lima siempre tiene este ambiente y es muy lindo la verdad".

Posteriormente, Pedro Gallese indicó que Deportivo Cali continúa con su preparación de cara a la reanudación del torneo colombiano, prevista para las próximas dos semanas. "Nos estamos preparando, al igual que Alianza, estamos en la zona de preparación, nos queda dos semanas para que inicie la liga colombiana y vamos a ver como nos va", sentenció.

Pedro Gallese reveló su felicidad por volver a jugar en Matute con Deportivo Cali ante Alianza Lima

¿Hasta cuándo es el contrato de Pedro Gallese con Deportivo Cali?

El ‘Pulpo’ cuenta con contrato por un año con Deportivo Cali y este finalizaría a fines del 2027. Sin embargo, con el buen rendimiento que el guardameta viene demostrando, se espera que se extienda el vínculo.