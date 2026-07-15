Revelan firme noticia de Marco Huamán con Alianza Lima e hinchas reaccionan

Alianza Lima enfrentará este domingo 19 de julio a Sport Huancayo por la primera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. En ese sentido, a poco del importante partido, los blanquiazules recibieron una noticia sobre Marco Huamán, uno de sus principales elementos en esta temporada. Ante ello, la hinchada reaccionó en redes sociales.

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Como se sabe, durante el Torneo Apertura el lateral nacional sorprendió con su rendimiento y se ganó el apoyo de la afición, por lo que una mala noticia podría mermar el poderío del plantel. Bajo esa premisa, el periodista Gerson Cuba se encargó de aclarar qué ocurre con el futbolista de 23 años, quien parecía haberse lesionado durante el encuentro amistoso del último fin de semana.

“Marco Huamán evoluciona favorablemente tras el golpe que sufrió en la cabeza durante el amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali. El futbolista continúa con su proceso de recuperación y presenta una mejoría progresiva”, indicó el mencionado comunicador. De esta manera, la hinchada blanquiazul se sintió aliviada por poder contar con una de sus principales figuras para el inicio del Torneo Clausura.

Marco Huamán es figura en Alianza Lima.

“Por su parte, Alianza Lima entrenó este martes en Matute con miras a su próximo encuentro frente a Sport Huancayo”, agregó Gerson Cuba en sus redes sociales. Con ello, queda todo listo en Alianza Lima para enfrentar al cuadro huancaíno en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Recordemos que si los íntimos ganan el segundo certamen de la temporada serán campeones de la Liga 1.

Alianza Lima vs. Sport Huancayo: fecha, hora y dónde ver

Alianza Lima debutará ante Sport Huancayo el domingo 19 de julio a las 7.00 p. m. de Perú, en el Estadio Alejandro Villanueva de Matute, ubicado en el distrito de La Victoria. Asimismo, la transmisión del compromiso será por la señal de L1 MAX, vía Movistar TV y DirecTV. También podrás verlo en línea a través de Movistar Play y DGO.