Felipe Vizeu toma drástica postura tras conocer que Sporting Cristal quiere su salida: "Paguen"

Sporting Cristal ha realizado numerosos cambios en su plantel y aún no lo cierra para el Torneo Clausura. Los rimenses buscan nuevos refuerzos y algunas salidas. En ese contexto, se conoció que la directiva ha definido que Felipe Vizeu no continúe en el equipo. El delantero ya fue informado y tomó una severa postura con el club.

Felipe Vizeu toma drástica postura tras conocer que Sporting Cristal quiere su salida

Recientemente, se conoció que el comando técnico liderado por Roberto Mosquera decidió no incluir a Felipe Vizeu en sus planes para el segundo tramo de la temporada. En ese contexto, en el programa 'Modo Fútbol', el periodista Paul Pérez reveló que la decisión ya fue comunicada al jugador.

Según señaló el hombre de prensa, la directiva de Sporting Cristal ya negocia con el delantero para rescindir su contrato, pero surgió un imprevisto: Vizeu exige el pago de todo su vínculo, vigente hasta finales de la presente temporada.

Felipe Vizeu no entra en los planes de Sporting Cristal para el Torneo Clausura.

"Se ha complicado el tema de Vizeu en Cristal. Cristal tenía 6 extranjeros y podía incorporar dos más pero tenía que sacar a uno. Sporting Cristal ha estado negociando con Vizeu, han tomado la decisión de que no continúe y ya se lo comunicaron. Vizeu dice que tiene contrato hasta final de año y si no cuentan con él que le paguen lo que le corresponde hasta final de año", informó el comunicador.

El club ha buscado negociar para reducir el monto exigido, pero desde el lado del jugador la posición no ha cambiado. Esto genera un gran problema, ya que imposibilitaría la inscripción de uno de los recientes fichajes extranjeros.

"Está en su derecho. Cristal ha querido que se negocie y ese monto se pueda reducir, situación que no han podido conseguir. Desde el lado de Felipe Vizeu se han mostrado fuertes en su postura de que se les pague lo que les corresponde. Cristal tiene un problema porque si no se da la desvinculación, no va a poder contar con uno de los refuerzos extranjeros. Tienen hasta el cierre del mercado de pases", acotó el periodista deportivo.

Michael Hoyos podría quedarse sin jugar con Sporting Cristal

A pocos días del inicio del Torneo Clausura, Michael Hoyos aún no ha sido inscrito como jugador de Sporting Cristal y la situación puede alargarse por un tiempo más. Esto, ya que su inscripción depende netamente de que el club libere un cupo de extranjero.