Sporting Cristal suma a exfigura de San Lorenzo para el inicio del Torneo Clausura: "Entrenando"
Sporting Cristal está enfocado en revertir su situación en la Liga 1 y sorprendió al sumar a un exjugador de San Lorenzo de Argentina para su debut en el Torneo Clausura.
Sporting Cristal es uno de los clubes que mejor se ha reforzado en el mercado de pases para el inicio del Torneo Clausura, donde tiene la misión de escalar posiciones en la tabla y pelear el título de la Liga 1. A poco de su duelo ante Deportivo Garcilaso, se conoció que sumó a un exjugador de San Lorenzo para alegría de los hinchas.
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Sporting Cristal suma a exfigura de San Lorenzo para el inicio del Torneo Clausura
Bajo el mando del DT Roberto Mosquera, los rimenses saben que no pueden relajarse en su planificación para el inicio del Torneo Clausura. Por ello, se conoció que han incorporado a un exjugador de San Lorenzo en sus trabajos: se trata de Santiago González.
De acuerdo con lo señalado por el periodista Rodrigo Cerna, el 'Santi' se mantiene entrenando con el plantel de Sporting Cristal, luego de haber superado su lesión, y todo hace indicar que permanecerá en el club hasta final de temporada, tras los rumores sobre su posible salida.
Santiago González se perfila a ser titular en el debut de Cristal en el Torneo Clausura.
“Santiago González continúa entrenando con Sporting Cristal, por el momento se queda en el cuadro celeste. Además se perfila para volver a jugar contra Deportivo Garcilaso el viernes”, señaló el citado comunicador en su cuenta de ‘X’.
Asimismo, el periodista indicó que el volante argentino tiene grandes posibilidades de integrar la lista de convocados para el partido ante Deportivo Garcilaso e iniciar entre los 11 titulares.
Números de Santiago González esta temporada
En esta temporada, Santiago González ha sido uno de los jugadores más regulares de Sporting Cristal y, fruto de ello, ha tenido una aceptable continuidad. En lo que va del año, ha jugado 13 partidos con la camiseta de los cerveceros, donde ha marcado dos goles y brindado la misma cantidad de asistencias.
Santiago González y su paso por San Lorenzo
Santiago González inició su carrera en el fútbol de su país y uno de los clubes de los que formó parte fue San Lorenzo de Almagro, donde integró la reserva desde 2018. Sin embargo, no pudo consolidarse y comenzó una serie de cesiones hasta su salida definitiva en 2021.
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