Roberto Mosquera criticó las declaraciones de Horacio Melgarejo sobre la Copa de la Liga: "Es un..."

Sporting Cristal se perfila como uno de los candidatos a conquistar la Copa de la Liga 2026 tras superar a Bentín Tacna Heroica en el Estadio Alberto Gallardo por los cuartos de final. Sin embargo, más allá del resultado obtenido, la conferencia de prensa posterior al partido estuvo marcada por las declaraciones de Roberto Mosquera, quien salió al frente y no dudó en cuestionar los recientes comentarios de Horacio Melgarejo, técnico de Cienciano, sobre este certamen que reúne a clubes de la Liga 1 y la Liga 2.

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Para poner en contexto, Melgarejo declaró lo siguiente: “Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m... que a la Federación se le ocurre hacer, sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”, fueron sus palabras tras caer ante ADT.

Roberto Mosquera criticó las declaraciones de Horacio Melgarejo sobre la Copa de la Liga

Bajo estas declaraciones, el técnico nacido en Colombia no ocultó su incomodidad por la forma en la que el estratega de Cienciano se refirió al certamen. Aunque reconoció que existen cosas por mejorar en la organización de este torneo, señaló que el mensaje transmitido por el argentino fue desacertado y poco respetuoso con el fútbol peruano. "Me dio mucha tristeza escuchar a un técnico extranjero que no le da el espacio de respeto y consideración que significa trabajar en un país", expresó el DT.

"A mí este tipo de torneos me encantan. Siempre llevé tres o cuatro jugadores importantes porque los niños quieren verlos. Es un mensaje para los jóvenes y para lugares donde no hay fútbol profesional y no se sabe cuándo lo habrá", complementó el técnico.

Finalmente, Mosquera reiteró que el tema puede ser motivo de debate, aunque dejó en claro que no está de acuerdo con la forma en que Melgarejo expresó su postura.

"Yo jugué y trabajé en Argentina y Colombia. Jamás me expresé así porque siempre tuve agradecimiento con los países que me dieron trabajo y tranquilidad para mi familia. No levanto una voz de protesta, pero sí digo que me sentí muy apenado. Creo que no es la forma de cambiar las cosas", concluyó.