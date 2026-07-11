Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, no se midió y criticó la Copa de la Liga: "Es espantosa"

Cienciano cayó ante ADT en los octavos de final de la Copa de la Liga y quedó eliminado del torneo. Sin embargo, lo más importante llegó después, cuando el DT Horacio Melgarejo salió al frente y, durante su autocrítica, no dudó en cuestionar a la FPF por haber organizado este nuevo torneo.

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, criticó la Copa de la Liga

Una vez que se dio el pitazo final en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, el entrenador Horacio Melgarejo conversó con la prensa y fue consultado por sus sensaciones tras la eliminación del ‘Papa’. Ante ello, el argentino empezó indicando su molestia por haber perdido el partido y destacó la entrega de sus jugadores.

Sin embargo, lejos de mantenerse en la autocrítica, impactó al señalar que está feliz por haber abandonado la competencia y, con un fuerte calificativo, indicó que la Copa de la Liga es un torneo sin sentido y espantoso.

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“Estoy triste por el resultado porque a nadie le gusta perder. El equipo dio lo máximo hasta el final y eso me deja conforme. Sin embargo, también me voy feliz porque salimos de esta copa de m... que a la Federación se le ocurre hacer, sinceramente, no tiene sentido. Es una competencia espantosa”, sostuvo el estratega.

En esa línea, el técnico de Cienciano cuestionó la poca organización que se ha dado a lo largo de la competencia, como los fallos arbitrales y el uso adecuado de los materiales. “Es lamentable lo que pasó. Ustedes lo vieron: se juega con una pelota y en el entretiempo aparece otra. Además, me sorprendió el bajo nivel del árbitro Bruno Pérez. Son seres humanos y pueden equivocarse, pero realmente me llamó la atención su actuación", acotó.

Horacio Melgarejo apuntó contra la dirigencia de Cienciano

Del mismo modo, Melgarejo también cuestionó a la dirigencia del club por la poca influencia del área de marketing de Cienciano y la acusó de no aprovechar la expectativa por el aniversario de la institución.

"La hinchada se merecía algo mejor en el día del aniversario del club, más allá del resultado. La gente de marketing y del área comercial tiene que ponerse las pilas y empezar a trabajar de verdad por Cienciano", manifestó.