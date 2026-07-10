Sporting Cristal y el once que pretende Roberto Mosquera con los recientes fichajes del 2026

Si bien Sporting Cristal aún no cierra su libro de pases, está claro que las nuevas incorporaciones comienzan a ilusionar al plantel celeste de cara al Torneo Clausura y a los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. Jugadores como Hernán Barcos, Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos ya trabajan con el primer equipo, por lo que pueden ser considerados en el once inicial que alista Roberto Mosquera.

Alineación de Sporting Cristal con sus nuevos fichajes 2026

Este es el once tentativo de Sporting Cristal para pelear el Torneo Clausura 2026: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Miguel Araujo, Leandro Sosa, Yoshimar Yotún, Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Juan Manuel Cuesta, Michael Hoyos y Hernán Barcos.

Además, hay más alternativas en diversos sectores, como en el mediocampo, con Ian Wisdom, Catriel Cabellos y Gabriel Santana, entre otros. En ofensiva pueden estar Maxloren Castro e Iberico, por lo que ahora Roberto Mosquera cuenta con más opciones para competir en los playoffs de la Copa Sudamericana y la Liga 1 2026.

Juan Manuel Cuesta, Michael Hoyos y Hernán Barcos son los fichajes confirmados en Sporting Cristal.

Además de los nuevos fichajes que presenta Sporting Cristal a estas alturas del 2026, se sabe que hay futbolistas que posiblemente no sigan en tienda rimense para el Torneo Clausura. Uno de los que más suena es Felipe Vizeu, con el fin de liberar un cupo de extranjero y así armar un elenco definitivo para lo que resta del año.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal se llevará a cabo el sábado 11 de julio en el Estadio Alberto Gallardo por los octavos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026. El rival será Bentín Tacna Heroica y todo inicia a partir de las 15.30 horas locales (20.30 horas GMT) con la transmisión de Bicolor+ en Youtube.