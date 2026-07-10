Futbolista pretendido por Cristal acaba de ser despedido por su actual club tras lesión: "Finaliza"

Uno de los clubes que no se queda con los brazos cruzados en el mercado de fichajes es Sporting Cristal. El elenco celeste aún no cierra su libro de pases a estas alturas de la temporada, por lo que aún pueden incorporarse jugadores para potenciar al primer equipo. Justamente, uno es muy pretendido por la dirección deportiva y acaba de ser despedido por su club a causa de una lesión que lo alejó de la primera parte del año en el plantel.

Futbolista pretendido por Sporting Cristal acaba de ser despedido por lesión

Se trata de Marco Saravia, central peruano que venía luciendo la camiseta de Defensor Sporting de Uruguay desde mediados de 2025. Tuvo un gran inicio y mucha continuidad, pero una lesión muscular lo mantuvo al margen del primer equipo durante todo 2026. De hecho, en el año solo jugó un partido, correspondiente al 6 de febrero ante Wanderers.

Según reporta el portal 'Transfermarkt', Marco Saravia presentó una dura lesión muscular que lo mantuvo fuera de las convocatorias para los partidos del Apertura y el Torneo Intermedio en Uruguay. En abril logró ser considerado en la banca de suplentes, pero luego volvió a recaer por esta molestia.

"Marco Saravia finaliza su vínculo con nuestra institución y no continuará en Defensor Sporting. Agradecemos a Marco por su profesionalismo y le deseamos éxito en la continuidad de su carrera.", escribió el cuadro uruguayo a través de sus redes sociales.

Marco Saravia fue despedido de Defensor Sporting de Uruguay.

De esta manera, dado que finalizó su vínculo con Defensor Sporting, sumado a la lesión que no le permitió brillar a lo largo de 2026, el central de 27 años ha quedado como jugador libre y tiene todo avanzado para ser anunciado como nuevo refuerzo de Sporting Cristal a mediados de esta temporada.

¿En qué clubes jugó Marco Saravia?

Deportivo Municipal

Gremio B

Unión Comercio

Unión Huaral

Cusco FC

Universitario

Defensor Sporting

Lesión de Marco Saravia lo mantuvo lejos de todo el 2026 en Defensor Sporting. Foto: Transfermarkt.

Valor de mercado de Marco Saravia

Según el portal 'Transfermarkt', Marco Saravia tiene un valor de mercado de 200 mil euros a sus 27 años. Su mejor rendimiento fue en la temporada 2023, cuando registró una cifra de 450 mil euros al defender la camiseta de Universitario de Deportes.