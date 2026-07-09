Fue el deseo de Universitario y ahora se luce entrenando con Sporting Cristal: "A darlo todo"

Sporting Cristal sigue con las gestiones en su plantel para encarar el segundo tramo de la temporada, en el que aspira a conquistar el Torneo Clausura y escapar de los últimos lugares de la tabla. En ese contexto, dio un golpe de autoridad en el mercado de pases y luce en sus entrenamientos a un jugador que fue pretendido por Universitario, uno de sus clásicos rivales.

Fue el deseo de Universitario y ahora se luce entrenando con Sporting Cristal

Los hinchas de Sporting Cristal se llenaron de ilusión luego de que el club presentara oficialmente a Michael Hoyos como su flamante fichaje para el Torneo Clausura, y ahora disputará el puesto con Hernán Barcos.

Por si no fuese poco, los rimenses también impusieron su autoridad, ya que el argentino fue uno de los grandes deseos de Universitario a inicios de temporada. Ahora, en un giro inesperado, Hoyos se lució en su primer entrenamiento con la escuadra bajopontina bajo el mando de Roberto Mosquera.

“Primer día de Michael Hoyos ¡A darlo todo por la Celeste!”, fue el mensaje que publicó el club en su cuenta de Instagram, acompañado de un video en el que se observa cómo se desarrolló el primer día de Michael Hoyos como ‘cervecero’.

En el material audiovisual se observa que el experimentado delantero fue recibido con especial alegría por Yoshimar Yotún, el máximo referente del plantel. Además, entabló un fraternal abrazo con su compatriota Hernán Barcos.

Michael Hoyos estuvo cerca de llegar a Universitario

A inicios de esta temporada, Universitario mostró su interés por fichar a Michael Hoyos, un nombre que le gustaba a Álvaro Barco, entonces encargado del área deportiva. De hecho, según mencionó Gustavo Peralta, ya estaba prácticamente cerrado, pero no se terminó de concretar.

“Salvo que Rabanal lo descarte, Hoyos está muy avanzado, aún no está cerrado, falta un detallito. Es un nombre que tiene Álvaro Barco hace 2-3 meses", había informado con anterioridad el comunicador.

Michael Hoyos destacó la grandeza de Sporting Cristal

“Estoy feliz de llegar al equipo más grande del Perú, Sporting Cristal y con todas las ganas e ilusión de campeonar y dejar al club en lo más alto. Estoy feliz de estar acá”, fueron las palabras del ex Independiente del Valle en su presentación, al resaltar la jerarquía y expresar su admiración hacia el club.