- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Egipto
- Colombia vs Suiza
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Michael Hoyos, flamante refuerzo de Cristal, reveló qué frustró su pase a la 'U': "Por otra gente"
Michael Hoyos fue presentado por Sporting Cristal en una reciente conferencia de prensa, donde reveló las razones por las que no llegó a Universitario.
Sporting Cristal acaba de hacer oficial la incorporación de Michael Hoyos para lo que será el Torneo Clausura de la Liga 1. El futbolista de 34 años fue presentado en una conferencia de prensa, donde pudo hablar con los medios y recordar sus polémicas declaraciones cuando dijo “No voy a Perú. Si lo que quieren es saber eso…No voy a Perú”, esto en referencia a los rumores que lo vinculaban con Universitario de Deportes. Sin embargo, el argentino reveló que sí hubo interés del club crema y que él estaba dispuesto a llegar a Ate para esta segunda parte del año.
No obstante, dio a conocer que terceras personas frustraron su pase. Además, resaltó que, si se dio esto, es por algo y agradeció que Cristal le brinde esta nueva etapa en su carrera.
Michael Hoyos brindó conferencia de prensa. Foto: Inka Digital TV
Hoyos empezó explicando las razones por las que dijo que no venía a Perú cuando se le estaba vinculando con la ‘U’, al señalar que fue una respuesta rápida debido a que tenía que abordar un vuelo.
“La verdad que sí era cierto lo de Perú. Bueno, creo principio de año fue o fines del último año pasado, donde sí estaba muy cerca de llegar, pero bueno, la verdad que al final no se terminó dando, pero no por una decisión personal. Capaz en ese momento se vieron que yo no quise venir a Perú, como capaz se vio, pero no fue así, sino que tenía un viaje, habíamos terminado de jugar el último partido del campeonato y me quedé saludando a mis compañeros porque ya me iba del club, entonces me quedé saludando a mis compañeros, utileros, gente querida del club y mis compañeros argentinos estaban yendo para el aeropuerto y me estaban esperando en el taxi, en la camioneta, en la van para poder llegar al vuelo porque lo perdíamos”.
También señaló que no llegó al club debido a otras personas, y dio a entender que fueron las responsables de frustrar su pase.
“Entonces, sabía con todo esto lo que se venía hablando, que todos los periodistas en Ecuador me estaban diciendo: "Te vas a Perú, te vas a Perú". Entonces mi respuesta rápida fue: "No me voy a Perú". Y entonces eso fue lo que se tomó de esa manera y se vio así, pero no es que no quería venir a Perú, y al final no se terminó dando, no por cuestiones personales, sino por otra gente y bueno, no se dio y por algo es, ¿no? Yo creo que por algo fue”, complementó.
Michael Hoyos dio fuerte calificativo de Sporting Cristal
En otro momento, el argentino dio a conocer lo que piensa de Cristal, al manifestar que se siente feliz de estar en un club grande y representar la camiseta celeste.
“Hoy estoy acá en Sporting Cristal. La verdad que es un placer poder estar en esta institución tan grande, donde es un privilegio poder compartir con todos mis compañeros y, bueno, nada, representar a esta camiseta, a este escudo para poder llevarlo a lo más alto, que es un desafío grandísimo, importante para todos nosotros. Creo que se ha incorporado muy bien con la base que venía estando y creo que el equipo se está armando y está trabajando para conseguir los objetivos”, concluyó.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 38.50