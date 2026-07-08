Futbolista clave abandona Sporting Cristal a poco de partido con Universitario: "Respetando..."

El fútbol peruano atraviesa un momento clave, con el Torneo Clausura de la Liga 1 2026 a punto de comenzar. Por ello, muchos clubes exigen resultados a sus directivos. Uno de ellos es Sporting Cristal, que quiere conquistar el título nacional a como dé lugar. Sin embargo, los celestes saben que todos los certámenes en los que compiten son importantes, como la Liga Femenina del Perú, y ahí es donde acaban de recibir una fuerte noticia.

Como se sabe, el elenco celeste enfrentará a Universitario de Deportes en la gran final del Torneo Apertura, con partidos de ida y vuelta. En ese aspecto, desde el Rímac informaron el miércoles 8 de julio sobre la salida de una de sus principales figuras, quien de esta forma no podrá estar en la portería para los duelos por el trofeo del balompié incaico. Nos referimos a Silvana Alfaro.

“¡Gracias por todo, Silvana! Respetando los acuerdos y cláusulas de su contrato, Silvana Alfaro deja nuestro club debido a una oferta del extranjero, y siendo que el libro de pases de su destino cierra mañana 9 de julio. ¡Éxitos en tu carrera!”, indicó Sporting Cristal en sus redes sociales, lo que provocó la amargura de sus aficionados.

Silvana Alfaro dejó Sporting Cristal.

Esta noticia implica muchos problemas en el Rímac, ya que se quedan sin su portera titular a solo días de la primera final ante Universitario de Deportes en el Estadio Alberto Gallardo. Ahora, el comando técnico deberá recurrir a la habitual golera suplente para la definición por el título, pero algunos hinchas consideran que la final empezó a perderse antes de que comience a correr el balón.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs. Universitario?

El primer partido entre Sporting Cristal y Universitario se jugará este domingo 12 de julio desde las 15.15 horas (3.15 p. m.) en Perú. Mientras que la vuelta se realizará el próximo viernes 17 de julio a las 20.00 horas (8.00 p. m.). Ambos compromisos contarán con transmisión de la Bicolor+ en su canal oficial de YouTube.