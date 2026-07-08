Universitario presentó su nueva camiseta para el 2026: precio y dónde comprar

Universitario de Deportes presentó este miércoles su nueva camiseta con miras al inicio del Torneo Clausura. La nueva piel del cuadro crema ha sido diseñada específicamente para aquellos hinchas con discapacidad visual, incorporando así una innovación tanto en el aspecto deportivo como en lo social.

¿Qué detalles tiene la nueva camiseta de Universitario?

A través de sus redes sociales, el tricampeón del fútbol peruano publicó un emotivo video presentando su nueva indumentaria, la cual incorpora detalles en sistema braille, además de la tecnología HIDROTEC, que ofrece mayor frescura y ligereza para optimizar el rendimiento de los futbolistas.

Precios y puntos de venta

Universitario confirmó que su nueva camiseta estará disponible desde este 8 de julio y dio a conocer los precios y puntos de venta autorizados para su adquisición.

S/299 – Camiseta hombre versión jugador

S/249 – Camiseta manga larga hombre versión estadio

S/229 – Camiseta hombre versión estadio

S/229 – Camiseta mujer

S/179 – Camiseta niño

Cabe precisar que esta casaquilla podrá ser adquirida a través de la página web oficial marathon.com.pe y en todas las tiendas físicas de la marca a nivel nacional.

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario?

Mientras esperan el inicio del Torneo Clausura, los dirigidos por el profesor Héctor Cúper sostendrán un último amistoso internacional este sábado 11 de julio ante Millonarios de Colombia a las 3:30 p.m. (hora peruana), en el Estadio Monumental. El encuentro será transmitido en vivo mediante el canal de YouTube Universitario TV; no obstante, estará disponible únicamente para los suscriptores.

En cuanto a la Liga 1, los de Ate debutarán en la fecha uno del Torneo Clausura el próximo sábado 18 de julio a la 1.15 p. m., cuando visiten a ADT de Tarma.