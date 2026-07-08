Universitario de Deportes sumó a futbolista colombiano por todo el 2026

Universitario de Deportes cuenta con varios futbolistas que siguen siendo parte de la institución, aunque en la actualidad juegan cedidos en otros clubes. Pese a ello, algunos retornan al equipo para reincorporarse a la plantilla merengue, y ese es el caso de un futbolista colombiano que vuelve procedente de Club Universidad César Vallejo para la temporada 2026: estamos hablando de Sebastián Osorio.

Futbolista colombiano se sumó a Universitario de Deportes por todo el 2026

César Vallejo de Trujillo informó, mediante sus cuentas oficiales, que el colombiano Osorio concluyó su cesión con la institución y deberá regresar a Universitario, donde afrontará la temporada 2026, ya sea en el primer equipo o en las divisiones menores.

“Asimismo, comunicamos que los futbolistas Jeferson Nolasco y Sebastián Osorio culminaron su etapa en nuestra institución y retornarán a sus clubes de origen, Sport Boys y Universitario de Deportes, respectivamente”, se lee en el comunicado del cuadro trujillano.

Sebastián Osorio es jugador de Universitario de Deportes

Cabe señalar que Sebastián Osorio es un futbolista colombiano y también con nacionalidad peruana, que ascendió a la reserva de Universitario de Deportes en 2025 desde las divisiones juveniles y tiene contrato vigente hasta octubre de 2027.

Asimismo, el volante de 18 años tuvo su primera experiencia fuera de su club a inicios de 2026, en Club Universidad César Vallejo. Sin embargo, tras seis meses en el equipo de Liga 2, tendrá que retornar al elenco de Ate.

¿Cómo le va a Sebastián Osorio en Universitario de Deportes?

Sebastián Osorio es un jugador que destaca de forma constante en las divisiones menores de Universitario. Por eso, debido a su talento, fue promovido a la reserva, donde ya ha jugado la Copa Libertadores Sub-20 2025 y la Liga 3 2025. Ahora, tras retornar al club merengue, tendrá que someterse nuevamente a la evaluación de la plantilla para definir si será considerado para el primer equipo, si seguirá en la reserva o si será cedido a otra escuadra.