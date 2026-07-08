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Universitario de Deportes sumó a futbolista colombiano por todo el 2026

Jugador de nacionalidad colombiana se integrará a Universitario de Deportes por todo la temporada 2026 y promete ser figura del equipo.

Luis Blancas
Futbolista colombiano se sumó a Universitario de Deportes por todo el 2026
Futbolista colombiano se sumó a Universitario de Deportes por todo el 2026 | Composición: Líbero
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Universitario de Deportes cuenta con varios futbolistas que siguen siendo parte de la institución, aunque en la actualidad juegan cedidos en otros clubes. Pese a ello, algunos retornan al equipo para reincorporarse a la plantilla merengue, y ese es el caso de un futbolista colombiano que vuelve procedente de Club Universidad César Vallejo para la temporada 2026: estamos hablando de Sebastián Osorio.

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Futbolista colombiano se sumó a Universitario de Deportes por todo el 2026

César Vallejo de Trujillo informó, mediante sus cuentas oficiales, que el colombiano Osorio concluyó su cesión con la institución y deberá regresar a Universitario, donde afrontará la temporada 2026, ya sea en el primer equipo o en las divisiones menores.

“Asimismo, comunicamos que los futbolistas Jeferson Nolasco y Sebastián Osorio culminaron su etapa en nuestra institución y retornarán a sus clubes de origen, Sport Boys y Universitario de Deportes, respectivamente”, se lee en el comunicado del cuadro trujillano.

Sebastián Osorio es jugador de Universitario de Deportes

Sebastián Osorio es jugador de Universitario de Deportes

Cabe señalar que Sebastián Osorio es un futbolista colombiano y también con nacionalidad peruana, que ascendió a la reserva de Universitario de Deportes en 2025 desde las divisiones juveniles y tiene contrato vigente hasta octubre de 2027.

Asimismo, el volante de 18 años tuvo su primera experiencia fuera de su club a inicios de 2026, en Club Universidad César Vallejo. Sin embargo, tras seis meses en el equipo de Liga 2, tendrá que retornar al elenco de Ate.

¿Cómo le va a Sebastián Osorio en Universitario de Deportes?

Sebastián Osorio es un jugador que destaca de forma constante en las divisiones menores de Universitario. Por eso, debido a su talento, fue promovido a la reserva, donde ya ha jugado la Copa Libertadores Sub-20 2025 y la Liga 3 2025. Ahora, tras retornar al club merengue, tendrá que someterse nuevamente a la evaluación de la plantilla para definir si será considerado para el primer equipo, si seguirá en la reserva o si será cedido a otra escuadra.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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