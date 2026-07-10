Desde Chile elogian a futbolista que está cerca de firmar por Universitario: "Buen elemento"

Universitario de Deportes está enfocado en cerrar los últimos fichajes para potenciar su plantel, mientras continúan sus preparativos para el inicio del Torneo Clausura 2026. En ese sentido, se conoció que el club ya tiene un volante extranjero prácticamente amarrado, que acaba de recibir elogios especiales desde Chile.

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Desde Chile elogian a futbolista que está cerca de firmar por Universitario

Recientemente se conoció, por medio de Gustavo Peralta, que la dirección deportiva crema tiene negociaciones avanzadas para firmar a Juan Manuel Requena como su volante de marca para el segundo tramo de la temporada. En esa línea, durante el programa 'Desmarcados' conversaron con el periodista chileno Claudio Morales para analizar al jugador.

Durante la entrevista, el periodista extranjero destacó las virtudes de Requena y su importancia en las filas de su club. “Requena se transformó rápidamente en un integrante de la columna vertebral de Unión La Calera. Es un jugador posicional, que maneja bien el puesto, facilita la salida del equipo y también destaca por su capacidad de marca”, señaló.

Video: Denganche.

En esa línea, Morales indicó que el volante argentino tiene una importante polifuncionalidad que le permite jugar como defensa. Además, señaló que se convertirá en un jugador importante para Universitario.

“Este año incluso jugó como líbero en una línea de tres. Durante el primer semestre sufrió dos lesiones musculares y por eso se perdió 10 partidos de la temporada. Sería una pérdida muy importante para La Calera y un buen elemento para Universitario", complementó.

Estadísticas de Juan Manuel Requena

En lo que va de la temporada, Juan Manuel Requena se ha consolidado como una pieza esencial de Unión La Calera, donde ha sido titular en casi todos los partidos. En sus registros, el volante suma 14 partidos disputados, con 1171 minutos en el año.

Aunque no registra goles ni asistencias, su aporte defensivo es destacable: 29 entradas, 28 intercepciones de balón, tres tiros bloqueados y 28 duelos aéreos ganados, según datos de Sofascore.