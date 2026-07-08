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Miguel Silveira dio el batacazo tras dejar Universitario y firma por rival de Liga 1: "Bienvenido"
Miguel Silveira dejó las filas de Universitario tras rescindir su contrato y ahora fue anunciado por todo lo alto en un destacado club rival de los cremas en la Liga 1 2026.
Universitario de Deportes ha realizado modificaciones en su plantilla de cara al Torneo Clausura 2026, y entre los futbolistas que dejaron el equipo figura Miguel Silveira. El mediocampista brasileño llevaba varias semanas negociando la resolución de su contrato y, después de quedar en condición de libre, concretó su fichaje por un rival destacado de la Liga 1, en un movimiento importante dentro del mercado de pases.
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Miguel Silveira dio el batacazo tras dejar Universitario y firma por rival de Liga 1
Recientemente, la ‘U’ confirmó la salida de Miguel Silveira, a quien le duró poco su condición de agente libre, ya que acaba de ser anunciado como flamante refuerzo de Cusco FC para el Torneo Clausura 2026.
“Bienvenido a tu nueva casa, Miguel Silveira. Miguel llega para defender nuestros colores con garra y dejarlo todo en cada jugada. ¡A escribir juntos una nueva historia dorada!”, fue el mensaje que compartió el club mediante sus redes sociales.
Miguel Silveira fue anunciado como nuevo jugador de Cusco FC
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