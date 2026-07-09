Se fue de Universitario y ahora recibe elogios tras firmar por rival de Liga 1: "Estilo"

Universitario de Deportes atraviesa un mercado de pases con varias novedades, en el que prepara incorporaciones para fortalecer su plantel de cara al Torneo Clausura 2026 y también ha concretado la salida de algunos futbolistas. En ese contexto, un extranjero que rescindió su contrato con los cremas por su bajo desempeño fue elogiado tras llegar a un rival de la Liga 1.

Se fue de Universitario y ahora recibe elogios tras firmar por rival de Liga 1

Uno de los elementos que más expectativas generó en los hinchas de Universitario fue Javier Rabanal, quien era el encargado de encaminar al club en una nueva etapa durante esta temporada, pero su rendimiento como técnico terminó siendo una total desilusión.

Ahora, el estratega español está enfocado en llevar a Cusco FC hacia sus objetivos, tras firmar contrato para el Torneo Clausura. Precisamente, el gerente deportivo del club, Rolando Escajadillo, no dudó en destacarlo por su trabajo y por lo que puede ofrecerle al cuadro imperial.

Video: Estudio Fútbol

“Su llegada (de Javier Rabanal) al club fue una decisión institucional, un trabajo que se vino siguiendo este año. Nosotros lo buscamos por cómo propone el estilo de juego, metodología de trabajo. Tiene contrato esta temporada y la que viene”, fueron las palabras del directivo.

El gerente deportivo indicó que Rabanal tiene una gran metodología de trabajo y un estilo de juego muy atractivo, factores que fueron determinantes para su llegada al cuadro cusqueño.

¿Cómo le fue a Javier Rabanal en Universitario?

Al mando de Universitario, Javier Rabanal obtuvo resultados dispares y no terminó de encontrar un rendimiento idóneo para el plantel, que venía de coronarse tricampeón nacional. En total, el español dirigió 12 partidos con la ‘U’, donde obtuvo un saldo de cinco victorias, cuatro empates y tres derrotas.