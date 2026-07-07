Universitario busca firmar a futbolista valorizado en 1 millón de euros: "Propuesta"

Universitario de Deportes sigue firme en su objetivo de salir campeón nacional en 2026; sin embargo, tampoco quiere descuidar su plantel para la temporada 2027. Por eso, busca llegar a un acuerdo para renovar el contrato de un futbolista valorizado en 1 millón de euros: estamos hablando de Álex Valera.

Universitario busca llegar a un acuerdo con futbolista valorizado en 1 millón de euros

Según informó el periodista Gustavo Peralta en su programa de YouTube emitido por el canal Linkeados, Valera tiene altas probabilidades de renovar con Universitario debido a que, desde el club crema, rechazan ofertas de América de Cali y la prioridad es incrementar su permanencia en el equipo.

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“En las últimas horas llegó una nueva propuesta de América de Cali para el préstamo de Álex Valera, pero nuevamente fue rechazada porque no cumplía con los estándares y además porque se ha definido en administración y comando técnico que no se va de este año y están en proceso de renovación”, mencionó el comunicador.

Cabe mencionar que el delantero de 30 años tiene un valor de mercado de 1 millón de euros y su contrato con el cuadro merengue vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que desean incrementar este tiempo y que siga vistiendo de crema para la temporada 2027.

Universitario busca renovar el contrato de Álex Valera.

¿Cómo le va a Álex Valera en Universitario de Deportes?

Álex Valera arribó a Universitario en 2021 como una incorporación poco mediática, ya que provenía de la Liga 2, tras militar en Llacuabamba, y además había pasado por el fútbol playa. Pese a ello, su calidad y capacidad goleadora destacaron rápidamente: en su primera etapa con la camiseta crema anotó varios tantos, hasta llamar la atención de Al Fateh de Arabia Saudita, club que terminó fichándolo.

No obstante, su retorno a la tienda merengue se produjo meses después y, desde 2023, se mantiene como el máximo goleador de Universitario de Deportes, equipo que consiguió el tricampeonato entre esa temporada a 2025. Hasta la fecha, el delantero ha disputado 178 partidos y suma 81 anotaciones en su registro.