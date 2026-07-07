- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Argentina vs Egipto
- Colombia vs Suiza
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Universitario busca firmar a futbolista valorizado en 1 millón de euros: "Propuesta"
Universitario de Deportes desea romper el mercado de fichajes y buscar llegar a un acuerdo con un futbolista valorizado en 1 millón de euros para que estampe su firma.
Universitario de Deportes sigue firme en su objetivo de salir campeón nacional en 2026; sin embargo, tampoco quiere descuidar su plantel para la temporada 2027. Por eso, busca llegar a un acuerdo para renovar el contrato de un futbolista valorizado en 1 millón de euros: estamos hablando de Álex Valera.
Universitario busca llegar a un acuerdo con futbolista valorizado en 1 millón de euros
Según informó el periodista Gustavo Peralta en su programa de YouTube emitido por el canal Linkeados, Valera tiene altas probabilidades de renovar con Universitario debido a que, desde el club crema, rechazan ofertas de América de Cali y la prioridad es incrementar su permanencia en el equipo.
Video: Linkeados
“En las últimas horas llegó una nueva propuesta de América de Cali para el préstamo de Álex Valera, pero nuevamente fue rechazada porque no cumplía con los estándares y además porque se ha definido en administración y comando técnico que no se va de este año y están en proceso de renovación”, mencionó el comunicador.
Cabe mencionar que el delantero de 30 años tiene un valor de mercado de 1 millón de euros y su contrato con el cuadro merengue vence el 31 de diciembre de 2026, por lo que desean incrementar este tiempo y que siga vistiendo de crema para la temporada 2027.
Universitario busca renovar el contrato de Álex Valera.
¿Cómo le va a Álex Valera en Universitario de Deportes?
Álex Valera arribó a Universitario en 2021 como una incorporación poco mediática, ya que provenía de la Liga 2, tras militar en Llacuabamba, y además había pasado por el fútbol playa. Pese a ello, su calidad y capacidad goleadora destacaron rápidamente: en su primera etapa con la camiseta crema anotó varios tantos, hasta llamar la atención de Al Fateh de Arabia Saudita, club que terminó fichándolo.
No obstante, su retorno a la tienda merengue se produjo meses después y, desde 2023, se mantiene como el máximo goleador de Universitario de Deportes, equipo que consiguió el tricampeonato entre esa temporada a 2025. Hasta la fecha, el delantero ha disputado 178 partidos y suma 81 anotaciones en su registro.
- 1
Héctor Cúper, DT de Universitario, se rinde ante nueva incorporación para el 2026: "Es muy buena"
- 2
Ricardo Lagos, exbicampeón con Alianza, da el batacazo y firma por importante club: "Nueva casa"
- 3
¿Se queda? Se dio a conocer la postura de Cristal sobre Vizeu tras la llegada de Hoyos: "Es probable..."
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 38.50