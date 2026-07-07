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¿Wilder Cartagena remece el mercado y se convierte en el flamante fichaje de Universitario?: "Contrato"
Se reveló la posibilidad de que Wilder Cartagena llegue a Universitario de Deportes ante la necesidad de buscar un volante para el Torneo Clausura 2026.
En las últimas horas, se pudo conocer que Universitario de Deportes tiene la firme convicción de fichar un volante para reforzar su plantel con miras a la temporada 2026. Bajo esa premisa, se hicieron consultas por Wilder Cartagena para evaluar la posibilidad de incorporarlo a mediados de año, por lo que el seleccionado nacional dio una respuesta firme.
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¿Wilder Cartagena será el nuevo refuerzo de Universitario?
LÍBERO pudo conocer que el deseo del jugador es mantenerse en el exterior, por lo menos hasta que culmine su contrato con Orlando City de la MLS. Cartagena quiere ser protagonista en el plantel violeta, más aún al saber de la llegada de un fichaje de talla internacional como Antoine Griezmann.
Además, el periodista César Vivar informó en el programa 'Doble Punta' que tuvo una charla directa con Wilder Cartagena para conocer su presente, en la que reveló que de su parte no ha habido acercamiento alguno con Universitario de Deportes, pero que no descarta la posibilidad de regresar al Perú por un club que requiera sus servicios. Eso sí, para este 2026 espera pelear un puesto en Orlando City.
"Mmm... hay contrato aquí. No hay ninguna posibilidad y no ha habido acercamiento con Universitario, pero yo no descarto nada", manifestó Wilder Cartagena al periodista César Vivar.
Wilder Cartagena sigue con contrato en Orlando City de la MLS.
Wilder Cartagena estuvo en el radar de Sporting Cristal
Así como ahora fue Universitario el club que mostró interés por su fichaje, semanas atrás se conoció que Sporting Cristal también tenía el deseo de contratar a Wilder Cartagena, pero finalmente todo quedó como una posibilidad. Por ello, surgirán nuevos nombres en lo que resta de este libro de pases a mitad de temporada.
¿En qué clubes jugó Wilder Cartagena?
- Alianza Lima
- Vitória Setúbal (Portugal)
- Universidad San Martín
- Tiburones Rojos (México)
- Godoy Cruz (Argentina)
- Ittihad Kalba (Emiratos Árabes Unidos)
- Orlando City (Estados Unidos)
- Kalba FC (Emiratos Árabes Unidos)
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