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Atención: se confirman dos fichajes en Universitario tras salida de Miguel Silveira
Universitario de Deportes alista el anuncio de dos fichajes de alto nivel ante la confirmación de la salida de Miguel Silveira.
Universitario de Deportes no se quiere quedar atrás en el mercado de pases y no solo anuncia salidas como la de Miguel Silveira, sino que también se conoció que llegarán dos incorporaciones cuanto antes al plantel merengue. El equipo crema se mantiene firme en sus convicciones y hará de todo por hacer historia y conseguir el anhelado tetracampeonato al que aspiran millones de aficionados.
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Universitario sumará dos fichajes para el 2026
En las últimas horas, se conoció la salida de Miguel Silveira tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato a estas alturas de la temporada 2026. De esta manera, se siguen liberando cupos de extranjeros en Universitario y ahora también se conoció que llegarán más refuerzos en los próximos días.
Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, esta semana la 'U' dará a conocer a dos nuevos jugadores para el primer equipo merengue, luego de confirmarse la salida del mediocampista brasileño. La dirección deportiva ya tiene avanzadas dos incorporaciones antes del inicio del Torneo Clausura, por lo que Héctor Cúper espera trabajar con el plantel completo lo antes posible.
"Sí. Se cierran dos.", fue la breve respuesta del periodista deportivo en su cuenta oficial de X a un usuario que le consultó si el equipo crema iba a anunciar nuevos refuerzos.
Miguel Silveira no cumplió las expectativas en Universitario.
Fichajes Universitario para el Torneo Clausura 2026: altas y bajas
ALTAS
- Gianluca Lapadula - Delantero
- Adrián Quiroz - Volante
- Jordan Guivin - Volante
BAJAS
- Miguel Silveira - Volante
- Sekou Gassama - Delantero
- Álvaro Rojas - Volante
- Paolo Reyna - Defensa
- Hugo Ancajima - Defensa
- Martín Pérez Guedes - Volante
- José Carabalí - Lateral
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