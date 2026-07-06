0
EN DIRECTO
España vs Portugal por el Mundial

Atención: se confirman dos fichajes en Universitario tras salida de Miguel Silveira

Universitario de Deportes alista el anuncio de dos fichajes de alto nivel ante la confirmación de la salida de Miguel Silveira.

Diego Medina
Universitario fichará a dos jugadores para el Torneo Clausura 2026.
Universitario fichará a dos jugadores para el Torneo Clausura 2026. | Foto: X Universitario
COMPARTIR

Universitario de Deportes no se quiere quedar atrás en el mercado de pases y no solo anuncia salidas como la de Miguel Silveira, sino que también se conoció que llegarán dos incorporaciones cuanto antes al plantel merengue. El equipo crema se mantiene firme en sus convicciones y hará de todo por hacer historia y conseguir el anhelado tetracampeonato al que aspiran millones de aficionados.

Gustavo Córtez sonó para ser refuerzo de Universitario

PUEDES VER: Se confirmó si Gustavo Córtez, figura de IDV, será refuerzo de Universitario: "Su nombre..."

Universitario sumará dos fichajes para el 2026

En las últimas horas, se conoció la salida de Miguel Silveira tras llegar a un acuerdo para rescindir su contrato a estas alturas de la temporada 2026. De esta manera, se siguen liberando cupos de extranjeros en Universitario y ahora también se conoció que llegarán más refuerzos en los próximos días.

Según pudo informar el periodista Gustavo Peralta, esta semana la 'U' dará a conocer a dos nuevos jugadores para el primer equipo merengue, luego de confirmarse la salida del mediocampista brasileño. La dirección deportiva ya tiene avanzadas dos incorporaciones antes del inicio del Torneo Clausura, por lo que Héctor Cúper espera trabajar con el plantel completo lo antes posible.

"Sí. Se cierran dos.", fue la breve respuesta del periodista deportivo en su cuenta oficial de X a un usuario que le consultó si el equipo crema iba a anunciar nuevos refuerzos.

Miguel Silveira

Miguel Silveira no cumplió las expectativas en Universitario.

Fichajes Universitario para el Torneo Clausura 2026: altas y bajas

ALTAS

  • Gianluca Lapadula - Delantero
  • Adrián Quiroz - Volante
  • Jordan Guivin - Volante

BAJAS

  • Miguel Silveira - Volante
  • Sekou Gassama - Delantero
  • Álvaro Rojas - Volante
  • Paolo Reyna - Defensa
  • Hugo Ancajima - Defensa
  • Martín Pérez Guedes - Volante
  • José Carabalí - Lateral
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Alianza Lima igualó 2-2 de manera agónica ante clásico rival y es líder absoluto de la Liga

  2. Está cerca de firmar por Cristal y ahora se filtra contacto con jugador de Universitario - FOTO

  3. ¡Oficial! Universitario anunció la salida de Miguel Silveira tras bajo rendimiento: "Éxitos"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano