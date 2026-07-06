Se confirmó si Gustavo Córtez, figura de IDV, será refuerzo de Universitario: "Su nombre..."

Universitario de Deportes quiere fichar a dos extranjeros para terminar de reforzar su plantilla de cara al Torneo Clausura, que es su última bala si quiere conquistar el tetracampeonato. Uno de los nombres que ha sonado durante los últimos días es Gustavo Córtez, lateral que actualmente milita en Independiente del Valle.

De acuerdo con la información del periodista Gustavo Peralta, tras la salida de José Carabalí, en la ‘U’ quieren un marcador de punta, y los mercados que más analizan son el ecuatoriano y el colombiano. ¿Córtez está entre las opciones?

El citado comunicador aseguró que habló con el empresario del jugador y este le reveló que no hubo ningún contacto para concretar un fichaje. Además, aún mantiene contrato con el elenco ecuatoriano, por lo que, de momento, está descartada su llegada al equipo de Ate.

"Escuché algunos nombres que salieron como Gustavo Cortez. Hablé con su representante y me señaló que si bien puede ser que su nombre haya sido puesto en la mesa y que guste, nunca nadie lo contactó ni sondeo. No hay contacto, señala que no hay nada y además tiene contrato con su club. Si hubiera un sondeo, por ahí quién sabe”, dijo Peralta en 'Modo Fútbol', que se emite por el canal de Linkeados vía YouTube.

Video de Linkeados.

Cabe señalar que Universitario de Deportes también quiere contratar un volante de contención, posición que quedó vacante tras la salida de Rodrigo Ureña a comienzos de la temporada, y no se trajo a otro jugador.

Gustavo Córtez: valor en el mercado

El valor en el mercado de Gustavo Córtez es de 900 mil euros, de acuerdo con la última actualización de Transfermarkt. Actualmente tiene 28 años.