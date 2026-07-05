La Liga 1 2026 tendrá las nuevas reglas del Mundial 2026 a partir del Torneo Clausura: estas son

Atención, hinchas de los clubes peruanos. La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) informó que las nuevas reglas aplicadas en el Mundial 2026 también se usarán en la Liga 1 2026 y en otras competiciones, como Liga 2, Copa de la Liga, Liga 3, Liga Femenina, Copa Perú y la Liga Nacional Juvenil.

“Las Reglas de Juego 2026/27 junto a las modificatorias, entrarán en vigor el 01 de julio de 2026 y las competiciones de las asociaciones miembros tienen la posibilidad de introducir los cambios antes de dicha fecha, pero nunca más tarde del comienzo de la próxima edición de la competición”, se puede leer en el comunicado oficial de la Liga 1.

Nuevas reglas del Mundial se aplicarán para la Liga 1.

¿Qué nuevas reglas arbitrales se implementaron en el Mundial 2026?

Control del tiempo efectivo (directrices contra la pérdida de tiempo)

Límite de cinco segundos: en los saques de banda y de meta, el árbitro inicia una cuenta regresiva visual con la mano. Si el jugador excede los cinco segundos, se castiga con la cesión de la posesión al rival.

en los saques de banda y de meta, el árbitro inicia una cuenta regresiva visual con la mano. Si el jugador excede los cinco segundos, se castiga con la cesión de la posesión al rival. Sustituciones veloces (10 segundos): el jugador sustituido debe salir por la línea más cercana en menos de 10 segundos. De lo contrario, el cambio se pausa y su equipo se queda temporalmente con 10 hombres hasta la siguiente interrupción.

el jugador sustituido debe salir por la línea más cercana en menos de 10 segundos. De lo contrario, el cambio se pausa y su equipo se queda temporalmente con 10 hombres hasta la siguiente interrupción. Castigo por simulación médica (1 minuto): si el cuerpo médico entra a atender a un jugador, este tiene la obligación de salir y esperar un minuto completo en la banda antes de que el árbitro le permita reingresar, para desalentar las “lesiones tácticas” destinadas a enfriar el encuentro.

Nuevas facultades y tecnología para el VAR

Intervención en segundas amarillas: el VAR ahora puede corregir al árbitro central si este muestra una segunda tarjeta amarilla errónea , con lo que evita expulsiones injustas.

el VAR ahora puede corregir al árbitro central si este muestra una , con lo que evita expulsiones injustas. Chip en el balón (fuera de juego semiautomatizado): la pelota del Mundial cuenta con un sensor de alta precisión que mide la velocidad, la trayectoria y el impacto exacto. Esto envía datos inmediatos al VAR para recreaciones en 3D automáticas y decisiones milimétricas en fueras de juego o balones que cruzan la línea.

la pelota del Mundial cuenta con un sensor de alta precisión que mide la velocidad, la trayectoria y el impacto exacto. Esto envía datos inmediatos al VAR para recreaciones en 3D automáticas y decisiones milimétricas en fueras de juego o balones que cruzan la línea. Validación de córners: el VAR puede avisar al árbitro si se otorgó erróneamente un tiro de esquina en jugadas decisivas.

Disciplina y relación con el árbitro