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¿De la Liga 1? Destacados clubes buscan fichaje de Vozinha, arquero de Cabo Verde: "Propuestas"
Revelan que el portero sensación del Mundial 2026, Vozinha, está siendo seguido por dos clubes destacados para el segundo tramo de la temporada.
¿Llega al fútbol peruano? El rendimiento de Cabo Verde en el Mundial 2026 ha dado de qué hablar en todo el mundo, luego de plantarle cara a poderosas selecciones. En especial, uno de los que más llamó la atención fue Vozinha, quien se ganó la admiración por sus espectaculares atajadas. Ahora, revelan que está siendo seguido por dos clubes sudamericanos.
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Destacados clubes buscan fichaje de Vozinha, arquero de Cabo Verde
El portal ecuatoriano 'MrOffsider' recopiló la información de SporTV, que señalaba que el portero caboverdiano ha despertado interés en diversos equipos del mundo, entre los que se encuentran dos clubes sudamericanos. Sin embargo, no revelaron el nombre de los equipos.
No obstante, señalaron que se trata de dos equipos que aún se encuentran en carrera por el título de la Copa Sudamericana 2026. Lo llamativo es que, de los clubes peruanos, solo Sporting Cristal y Cienciano lograron clasificar a la siguiente instancia.
Portal ecuatoriano reveló que Vozinha tiene propuestas en Sudamérica
“Vozinha, virtuoso portero de Cabo Verde, ha recibido propuestas de dos clubes sudamericanos. Según SporTV, ambos equipos están en carrera en la vigente Conmebol Sudamericana. El veterano golero es jugador libre, lo cual facilita las cosas”, señalaron.
Asimismo, indicaron que el fichaje de Vozinha por cualquiera de estos clubes sudamericanos es factible, ya que cuenta con la carta de libertad, por lo que el club no tendría que pagar nada por su incorporación.
De esta forma, existe cierta posibilidad de que el portero, que ha sido la sensación del Mundial 2026 por su historia, sus atajadas y su liderazgo en una selección que hizo historia en su primera participación mundialista, llegue a Sudamérica.
Trayectoria de Vozinha, arquero de Cabo Verde
- Batuque (Cabo Verde)
- CS Mindelense (Cabo Verde)
- Progresso (Angola)
- Zimbru Chisinay (Rumanía)
- Gil Vicente (Portugal)
- AEL Limassol (Chipre)
- AS Trencin (Rudia)
- Chaves (Portugal)
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