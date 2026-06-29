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Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos
¡Ya tenemos a los primeros clasificados! Canadá y Brasil dicen presente y a continuación podrás revisar cómo se jugarán los octavos de final del Mundial 2026.
Ya empezamos a conocer a los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. La primera selección que dijo presente fue Canadá, que superó a Sudáfrica por 1-0 y después Brasil venció por 2-1 a Japón en los descuentos. Ahora, solo faltan conocer los otros 14 restantes. A continuación, podrás revisar cómo es la programación de esta instancia.
PUEDES VER: Los 6 partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que transmitirá América TV
SÁBADO 4 DE JULIO
- Canadá vs. Ganador de Países Bajos/Marruecos (Estadio de Houston)
- Ganador de Alemania/Paraguay vs. Ganador de Francia/Suecia (Estadio de Filadelfia)
DOMINGO 5 DE JULIO
- Brasil vs. Ganador de Costa de Marfil/Noruega (Estadio de Nueva York/Nueva Jersey)
- Ganador de México/Ecuador vs. Ganador de Inglaterra/RD Congo (Estadio Azteca, Ciudad de México)
LUNES 6 DE JULIO
- Ganador de Portugal/Croacia vs. Ganador de España/Austria (Estadio de Dallas)
- Ganador de Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Ganador de Bélgica/Senegal (Estadio de Seattle)
MARTES 7 DE JULIO
- Ganador de Argentina/Cabo Verde vs. Ganador de Australia/Egipto (Estadio de Atlanta)
- Ganador de Suiza/Argelia vs. Ganador de Colombia/Ghana (Estadio BC Place, Vancouver)
Programación de los dieciseisavos de final del Mundial 2026
DOMINGO 28 DE JUNIO
- Sudáfrica 0-1 Canadá - 2.00 p. m.
LUNES 29 DE JUNIO
- Brasil 2-1 Japón - 12.00 p. m.
- Alemania vs. Paraguay - 3.30 p. m.
- Países Bajos vs. Marruecos - 8.00 p. m.
MARTES 30 DE JUNIO
- Costa de Marfil vs. Noruega - 12.00 p. m.
- Francia vs. Suecia - 4.00 p. m.
- México vs. Ecuador - 8.00 p. m.
MIÉRCOLES 1 DE JULIO
- Inglaterra vs. Congo - 11.00 a. m.
- Bélgica vs. Senegal - 3.00 p. m.
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina 7.00 p. m.
JUEVES 2 DE JULIO
- España vs. Austria - 2.00 p. m.
- Portugal vs. Croacia - 6.00 p. m.
- Suiza vs. Argelia - 10.00 p. m.
VIERNES 3 DE JULIO
- Australia vs. Egipto - 1.00 p. m.
- Argentina vs. Cabo Verde - 5.00 p. m.
- Colombia vs. Ghana - 8.30 p. m.
Programación de los dieciseisavos de final del Mundial.
¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?
Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.
Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.
En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.
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