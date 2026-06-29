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Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

¡Ya tenemos a los primeros clasificados! Canadá y Brasil dicen presente y a continuación podrás revisar cómo se jugarán los octavos de final del Mundial 2026.

Gary Huaman
Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.
Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7. | Foto: X/433
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Ya empezamos a conocer a los equipos clasificados a los octavos de final del Mundial 2026. La primera selección que dijo presente fue Canadá, que superó a Sudáfrica por 1-0 y después Brasil venció por 2-1 a Japón en los descuentos. Ahora, solo faltan conocer los otros 14 restantes. A continuación, podrás revisar cómo es la programación de esta instancia.

América TV solo transmitirá seis encuentros de los dieciseisavos de final.

PUEDES VER: Los 6 partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que transmitirá América TV

SÁBADO 4 DE JULIO

  • Canadá vs. Ganador de Países Bajos/Marruecos (Estadio de Houston)
  • Ganador de Alemania/Paraguay vs. Ganador de Francia/Suecia (Estadio de Filadelfia)

DOMINGO 5 DE JULIO

  • Brasil vs. Ganador de Costa de Marfil/Noruega (Estadio de Nueva York/Nueva Jersey)
  • Ganador de México/Ecuador vs. Ganador de Inglaterra/RD Congo (Estadio Azteca, Ciudad de México)

LUNES 6 DE JULIO

  • Ganador de Portugal/Croacia vs. Ganador de España/Austria (Estadio de Dallas)
  • Ganador de Estados Unidos/Bosnia y Herzegovina vs. Ganador de Bélgica/Senegal (Estadio de Seattle)

MARTES 7 DE JULIO

  • Ganador de Argentina/Cabo Verde vs. Ganador de Australia/Egipto (Estadio de Atlanta)
  • Ganador de Suiza/Argelia vs. Ganador de Colombia/Ghana (Estadio BC Place, Vancouver)

Programación de los dieciseisavos de final del Mundial 2026

DOMINGO 28 DE JUNIO

  • Sudáfrica 0-1 Canadá - 2.00 p. m.

LUNES 29 DE JUNIO

  • Brasil 2-1 Japón - 12.00 p. m.
  • Alemania vs. Paraguay - 3.30 p. m.
  • Países Bajos vs. Marruecos - 8.00 p. m.

MARTES 30 DE JUNIO

  • Costa de Marfil vs. Noruega - 12.00 p. m.
  • Francia vs. Suecia - 4.00 p. m.
  • México vs. Ecuador - 8.00 p. m.

MIÉRCOLES 1 DE JULIO

  • Inglaterra vs. Congo - 11.00 a. m.
  • Bélgica vs. Senegal - 3.00 p. m.
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina 7.00 p. m.

JUEVES 2 DE JULIO

  • España vs. Austria - 2.00 p. m.
  • Portugal vs. Croacia - 6.00 p. m.
  • Suiza vs. Argelia - 10.00 p. m.

VIERNES 3 DE JULIO

  • Australia vs. Egipto - 1.00 p. m.
  • Argentina vs. Cabo Verde - 5.00 p. m.
  • Colombia vs. Ghana - 8.30 p. m.
Mundial 2026

Programación de los dieciseisavos de final del Mundial.

¿Dónde ver los partidos del Mundial 2026?

Hay buenas noticias para el país, porque el Mundial 2026 podrá verse a través de distintas señales, como DSports, América TV, Disney+ y Paramount+.

Sin embargo, el único canal que transmitirá los 104 encuentros es DSports. Esta señal puede encontrarse en distintos servicios de streaming, como DGO y Paramount+. Además, si tienes internet ZAAZ, puedes acceder a DGO, que incluye la señal deportiva con toda la copa.

En TV abierta, América TV transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, 4 de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. Por su parte, Disney+ solo cubrirá 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, un partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.


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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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