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¿A qué hora juega México vs. Inglaterra y dónde ver EN VIVO partido del Mundial 2026?

Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, este domingo 5 de julio.

Francisco Esteves
México vs. Inglaterra por el Mundial 2026.
México vs. Inglaterra por el Mundial 2026. | Foto: Composición Líbero.
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Habrá un partidazo por los octavos de final del Mundial 2026 cuando se enfrenten México e Inglaterra en el Estadio Azteca. Una de las dos selecciones le dirá adiós al sueño de levantar el trofeo más importante de la FIFA. A continuación, te contamos a qué hora y dónde ver el emocionante encuentro de la Copa del Mundo.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

¿Cuándo juega México vs. Inglaterra?

De acuerdo con el cronograma oficial de la FIFA, el compromiso entre México e Inglaterra por el Mundial 2026 de Norteamérica se llevará a cabo este domingo 4 de julio. En caso de que haya alguna modificación, te lo contaremos aquí, en el diario Líbero.

¿A qué hora juega México vs. Inglaterra?

Te brindamos el horario según tu país de residencia:

  • México y Centroamérica: 6.00 p. m.
  • Perú: 7.00 p. m.
  • Colombia: 7.00 p. m.
  • Ecuador: 7.00 p. m.
  • Bolivia: 8.00 p. m.
  • Chile: 8.00 p. m.
  • Venezuela: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington, Miami y Nueva York): 8.00 p. m.
  • Argentina: 9.00 p. m.
  • Brasil: 9.00 p. m.
  • Paraguay: 9.00 p. m.
  • Uruguay: 9.00 p. m.

¿Dónde ver EN VIVO México vs. Inglaterra por el Mundial 2026?

La transmisión del partido entre las selecciones de México vs. Inglaterra será mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online a través de DGO y Paramount+ si cuentas con una suscripción a alguna de las dos plataformas de streaming. Finalmente, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todos los detalles.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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