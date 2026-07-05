¿A qué hora juega España vs Portugal y dónde ver partido de Ronaldo y Lamine Yamal por el Mundial 2026?

Portugal contra España por el Mundial 2026. Ambas naciones se verán las caras en estos octavos de final, donde solo una de ellas podrá continuar en competencia. Este partido se presenta como un duelo debido a la presencia de Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal: uno que vive la última etapa de su carrera y otro que recién empieza a hacer historia en el fútbol de élite. En esta nota conocerás los horarios y canales para seguir el partido desde cada país del continente.

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¿A qué hora juega Portugal contra España por el Mundial 2026?

El encuentro entre Portugal y España se podrá seguir desde las 2.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países de Sudamérica:

Perú, Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.

Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 4.00 p. m.

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¿Cómo ver Portugal contra España por el Mundial 2026?

El partido entre Portugal y España se podrá ver por la señal de DIRECTV y América TV. Además, también podrá seguirse vía streaming a través de DGO, América TVGO y Paramount+. A continuación, conoce los canales de transmisión en otros países y no te pierdas este esperado duelo entre Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.

Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+

Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+ Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV, Vivo Play

SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+, CazéTV, Vivo Play Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+ Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+ Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+ Paraguay: GEN, Trece, Unicanal

GEN, Trece, Unicanal Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360

DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360 Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+

DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Canal 5 Uruguay, Paramount+ Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Eleven Inter

¿Cuándo juega Portugal contra España por el Mundial 2026?

El encuentro entre Portugal y España está programado para este lunes 6 de julio y se llevará a cabo en el AT&T Stadium, recinto con capacidad para 95.000 espectadores.