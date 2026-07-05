- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Noruega
- México vs Inglaterra
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO por Mundial 2026: horario, pronóstico y dónde ver el partido
Estados Unidos vs Bélgica se medirán este lunes por los octavos de final del Mundial 2026 en el Lumen Field. Repasa todos los detalles del partido.
Estados Unidos vs Bélgica chocarán este lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle por los octavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones han mostrado grandes condiciones para poder seguir avanzando en el torneo mundialista. El partido dará inicio desde las 7:00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de DirecTV Sports, ViX y Telemundo.
PUEDES VER: ¿Qué canales transmiten EN VIVO y GRATIS los partidos de octavos de final del Mundial 2026?
¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica?
Estos son los horarios confirmados para ver el inicio del encuentro entre Estados Unidos vs Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026:
- Perú, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.
- México y Centroamérica: 6.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 8.00 p. m.
- España: 2.00 a. m. (del martes)
¿Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica?
El partido de Estados Unidos vs Bélgica contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Del mismo modo, este encuentro estará disponible vía ONLINE por DGO y Paramount Plus.
- Perú, Chile: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.
- Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount Plus.
- Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas y Paramount Plus.
- Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.
- Brasil: Disney Plus y CazéTV.
- Paraguay: GEN, Trece y POPU TV.
- Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.
- Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.
- Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.
- México: ViX Premium.
- España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.
Previa del partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026
Estados Unidos llega a los octavos de final con la confianza en alza tras encadenar cuatro partidos en los que marcó al menos dos goles, una muestra del poder ofensivo y la profundidad de su plantel. Además, recibió una gran noticia en la previa, ya que la FIFA dejó sin efecto la tarjeta roja a Balogun, por lo que el delantero podrá estar desde el arranque y generar peligro junto a Pulisic.
Estados Unidos ha demostrado gran capacidad de juego en el Mundial 2026
Bélgica ha construido su camino en este Mundial a base de carácter, superando momentos complicados para meterse entre los 16 mejores del certamen. Los Diablos Rojos han demostrado una notable capacidad de reacción, siendo mucho más efectivos en las segundas partes, un aspecto que los convierte en un rival peligroso hasta el pitazo final. Además, cuentan con figuras como De Bruyne, Tielemans y Lukaku.
Bélgica logró una agónica clasificación al último minuto ante Senegal
Estados Unidos vs Bélgica: pronóstico y cuotas
La previa del duelo es muy ajustada, aunque Bélgica parte como ligero favorito para quedarse con el triunfo. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas.
|Casa de apuestas
|Estados Unidos
|Empate
|Bélgica
|Betsson
|2.72
|3.50
|2.65
|Betano
|2.72
|3.55
|2.67
|Bet365
|2.70
|3.50
|2.55
|1xBet
|2.83
|3.53
|2.64
|Caliente
|2.65
|3.50
|2.65
|Stake
|2.74
|3.40
|2.55
Estados Unidos vs Bélgica: alineaciones probables
Posible alineación de Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman, McKennie; Pulisic, Dest y Balogun.
Posible alineación de Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theats, De Cuyper; Tielemans, Vanaken, Trossard, Kevin De Bruyne, Doku y Lukaku.
¿Dónde juegan Estados Unidos vs Bélgica?
Estados Unidos y Bélgica jugarán en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Estados Unidos. Este recinto tiene capacidad para albergar a 69.000 espectadores.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00