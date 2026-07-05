Estados Unidos vs Bélgica EN VIVO por Mundial 2026: horario, pronóstico y dónde ver el partido

Estados Unidos vs Bélgica chocarán este lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle por los octavos de final del Mundial 2026. Ambas selecciones han mostrado grandes condiciones para poder seguir avanzando en el torneo mundialista. El partido dará inicio desde las 7:00 p. m. (hora peruana) y contará con la transmisión EN VIVO por la señal de DirecTV Sports, ViX y Telemundo.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica?

Estos son los horarios confirmados para ver el inicio del encuentro entre Estados Unidos vs Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026:

Perú, Ecuador y Colombia: 7.00 p. m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 8.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 9.00 p. m.

México y Centroamérica: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Washington DC, Miami y Nueva York): 8.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (del martes)

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica?

El partido de Estados Unidos vs Bélgica contará con la transmisión EN VIVO y EN DIRECTO por la señal de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Del mismo modo, este encuentro estará disponible vía ONLINE por DGO y Paramount Plus.

Perú, Chile: DirecTV Sports, DGO y Paramount Plus.

Argentina: TyC Sports, Flow Sports, DirecTV Sports, DGO, TyC Sports Play y Paramount Plus.

Ecuador: DirecTV Sports, DGO, Teleamazonas y Paramount Plus.

Bolivia: Tigo Sports y Entel TV.

Brasil: Disney Plus y CazéTV.

Paraguay: GEN, Trece y POPU TV.

Colombia: DirecTV Sports, DGO, Radio Nacional de Colombia y Paramount Plus.

Uruguay: DirecTV Sports, DGO, AUF TV y Paramount Plus.

Venezuela: DirecTV Sports, DGO e Inter.

México: ViX Premium.

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar Plus.

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes, Universo, FOX One, SiriusXM FC y Futbol de Primera Radio.

Previa del partido Estados Unidos vs Bélgica por Mundial 2026

Estados Unidos llega a los octavos de final con la confianza en alza tras encadenar cuatro partidos en los que marcó al menos dos goles, una muestra del poder ofensivo y la profundidad de su plantel. Además, recibió una gran noticia en la previa, ya que la FIFA dejó sin efecto la tarjeta roja a Balogun, por lo que el delantero podrá estar desde el arranque y generar peligro junto a Pulisic.

Estados Unidos ha demostrado gran capacidad de juego en el Mundial 2026

Bélgica ha construido su camino en este Mundial a base de carácter, superando momentos complicados para meterse entre los 16 mejores del certamen. Los Diablos Rojos han demostrado una notable capacidad de reacción, siendo mucho más efectivos en las segundas partes, un aspecto que los convierte en un rival peligroso hasta el pitazo final. Además, cuentan con figuras como De Bruyne, Tielemans y Lukaku.

Bélgica logró una agónica clasificación al último minuto ante Senegal

Estados Unidos vs Bélgica: pronóstico y cuotas

La previa del duelo es muy ajustada, aunque Bélgica parte como ligero favorito para quedarse con el triunfo. Revisa las cuotas en las principales casas de apuestas.

Casa de apuestas Estados Unidos Empate Bélgica Betsson 2.72 3.50 2.65 Betano 2.72 3.55 2.67 Bet365 2.70 3.50 2.55 1xBet 2.83 3.53 2.64 Caliente 2.65 3.50 2.65 Stake 2.74 3.40 2.55

Estados Unidos vs Bélgica: alineaciones probables

Posible alineación de Estados Unidos: Freese; Freeman, Richards, Ream, Robinson; Adams, Tillman, McKennie; Pulisic, Dest y Balogun.

Posible alineación de Bélgica: Courtois; Castagne, Mechele, Theats, De Cuyper; Tielemans, Vanaken, Trossard, Kevin De Bruyne, Doku y Lukaku.

¿Dónde juegan Estados Unidos vs Bélgica?

Estados Unidos y Bélgica jugarán en el estadio Lumen Field, ubicado en Seattle, Estados Unidos. Este recinto tiene capacidad para albergar a 69.000 espectadores.