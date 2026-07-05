- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Brasil vs Noruega
- México vs Inglaterra
- Universitario
- Alianza Lima
- Fichajes Vóley
¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica y dónde ver partido por el Mundial 2026?
Estados Unidos mide fuerzas ante Bélgica, en duelo por los octavos de final del Mundial 2026, desde el Estadio Seattle. Conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro.
Se viene el partido entre Estados Unidos y Bélgica, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Seattle. A continuación, conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro entre uno de los anfitriones y un importante equipo del Viejo Continente.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega España vs Portugal y dónde ver partido de Ronaldo y Lamine Yamal por el Mundial 2026?
¿Cuándo juega Estados Unidos vs Bélgica?
El partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica se jugará este lunes 6 de julio. El escenario será el Estadio Seattle, nombre oficial de la FIFA para el Lumen Field.
¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica?
- Perú, Colombia y Ecuador: 19.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 20.00 horas
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.00 horas
- México: 18.00 horas
- Estados Unidos: 20.00 horas (Miami y Nueva York) y 17.00 horas (Los Ángeles)
- España y Bélgica: 2.00 horas (del día siguiente)
¿Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica?
- Perú: DSports, DGO y Paramount+
- Argentina: DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports, TyC Sports Play y Flow Sports
- Colombia: DSports, DGO y Paramount+
- Chile: DSports, DGO y Paramount+
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- Uruguay: DSports, DGO, Paramount+ y AUF TV
- Bolivia: Red Uno, Tigo Sports y Entel TV
- Venezuela: DSports, DGO, Televen e Inter
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio
- España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+
Estados Unidos vs Bélgica: previa del partido
La tensión crece en el Mundial 2026. Estados Unidos llega motivado tras eliminar a Bosnia por 2-0, pero Mauricio Pochettino afronta la baja por suspensión de su delantero Folarin Balogun, quien vio la roja tras anotar en la ronda previa. Ahora, el peso ofensivo recaerá en Christian Pulisic y Weston McKennie para intentar romper el orden europeo.
Por su parte, Bélgica llega tras una remontada: levantó un 0-2 en contra para vencer 3-2 a Senegal en la prórroga. El gol de Romelu Lukaku y el doblete salvador de Youri Tielemans —con un penal en el minuto 125— demostraron el gen competitivo de los 'Diablos Rojos'. Comandados por Kevin De Bruyne, los europeos buscan castigar cualquier duda defensiva norteamericana.
Estados Unidos se enfrenta a Bélgica por el Mundial 2026
Este cara a cara revive la rivalidad de Brasil 2014 y añade un aire de revancha en Seattle. Se espera un duelo intenso, en el que la velocidad del cuadro anfitrión chocará con el oficio y la experiencia internacional de una generación belga dispuesta a todo.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00