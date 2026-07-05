¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica y dónde ver partido por el Mundial 2026?

Se viene el partido entre Estados Unidos y Bélgica, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026, en el Estadio Seattle. A continuación, conoce horarios y canales para que no te pierdas este encuentro entre uno de los anfitriones y un importante equipo del Viejo Continente.

¿Cuándo juega Estados Unidos vs Bélgica?

El partido de octavos de final entre Estados Unidos y Bélgica se jugará este lunes 6 de julio. El escenario será el Estadio Seattle, nombre oficial de la FIFA para el Lumen Field.

¿A qué hora juega Estados Unidos vs Bélgica?

Perú, Colombia y Ecuador: 19.00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 20.00 horas

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 21.00 horas

México: 18.00 horas

Estados Unidos: 20.00 horas (Miami y Nueva York) y 17.00 horas (Los Ángeles)

España y Bélgica: 2.00 horas (del día siguiente)

¿Dónde ver Estados Unidos vs Bélgica?

Perú: DSports, DGO y Paramount+

Argentina: DSports, DGO, Paramount+, TyC Sports, TyC Sports Play y Flow Sports

Colombia: DSports, DGO y Paramount+

Chile: DSports, DGO y Paramount+

Ecuador: DSports, DGO y Paramount+

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Uruguay: DSports, DGO, Paramount+ y AUF TV

Bolivia: Red Uno, Tigo Sports y Entel TV

Venezuela: DSports, DGO, Televen e Inter

México: ViX

Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo Deportes, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y Fútbol de Primera Radio

España: DAZN, DAZN Mundial y Movistar+

Estados Unidos vs Bélgica: previa del partido

La tensión crece en el Mundial 2026. Estados Unidos llega motivado tras eliminar a Bosnia por 2-0, pero Mauricio Pochettino afronta la baja por suspensión de su delantero Folarin Balogun, quien vio la roja tras anotar en la ronda previa. Ahora, el peso ofensivo recaerá en Christian Pulisic y Weston McKennie para intentar romper el orden europeo.

Por su parte, Bélgica llega tras una remontada: levantó un 0-2 en contra para vencer 3-2 a Senegal en la prórroga. El gol de Romelu Lukaku y el doblete salvador de Youri Tielemans —con un penal en el minuto 125— demostraron el gen competitivo de los 'Diablos Rojos'. Comandados por Kevin De Bruyne, los europeos buscan castigar cualquier duda defensiva norteamericana.

Estados Unidos se enfrenta a Bélgica por el Mundial 2026

Este cara a cara revive la rivalidad de Brasil 2014 y añade un aire de revancha en Seattle. Se espera un duelo intenso, en el que la velocidad del cuadro anfitrión chocará con el oficio y la experiencia internacional de una generación belga dispuesta a todo.