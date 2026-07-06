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Cristiano Ronaldo confirmó que jugó su último Mundial y apuntó: "Antes de mí, Portugal no había ganado nada"

Tras la eliminación del Mundial 2026 a manos de España, Cristiano Ronaldo confirmó que se despide con la conciencia tranquila porque siempre dio lo mejor para Portugal.

Gary Huaman
Cristiano Ronaldo declaró en zona mixta tras la eliminación de Portugal.
Cristiano Ronaldo declaró en zona mixta tras la eliminación de Portugal. | Foto: captura/DSports
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Se acabó la era de Cristiano Ronaldo en los mundiales. Tras la dura eliminación del Mundial 2026 ante España, el delantero de 41 años habló en zona mixta y no solo confirmó que esta fue su última competencia internacional a nivel de selecciones, sino que también confesó sentirse tranquilo porque siempre dio lo mejor y que, gracias a él, su país consiguió tres títulos.

Cristiano Ronaldo no pudo aguantar las lágrimsa tras la eliminación de Portugal.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo protagonizó desgarrador llanto tras ser eliminado en su último Mundial con Portugal

“Normal, triste, por salir así del mundial, pero como he dicho ayer en conferencia de prensa. He dado todo, he dado lo mejor y salgo con la conciencia tranquila”, empezó declarando el capitán de la selección portuguesa, que se acaba de quedar sin técnico porque Roberto Martínez renunció a su cargo.

Tras esto, Cristiano Ronaldo confirmó que se acabó su participación en los mundiales, pero que aún no analiza esto a nivel de clubes: “Esto es el fútbol, así es la vida de un futbolista, a veces se gana, a veces se pierde y hay que seguir. La verdad que fue mi último Mundial, sí, pero lo demás tendré tiempo para pensar. Estar con mi familia, no decidir las cosas con cabeza caliente y seguir la vida”.

Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo declaró en zona mixta tras la eliminación de Portugal.

Al ser consultado sobre cómo se levantará mañana sin la opción de poder conquistar el título de la Copa del Mundo, el ‘Comandante’ recalcó que lo hará con la conciencia tranquila y que, para él, la Eurocopa de 2016 tiene la misma dimensión que un Mundial.

"Me levantaré (mañana) como me levanté hoy. Con la conciencia tranquila, he dado lo mejor. He ganado 3 títulos con Portugal, antes de Cristiano, Portugal no había ganado ningún título, pues contento. El mayor título que ganó la selección fue en 2016, que para mí tiene la misma dimensión que un Mundial, sinceramente. Por eso, repito, sago con la conciencia tranquila porque dí lo mejor y ya está. Mañana será un nuevo día y la vida sigue”, finalizó.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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