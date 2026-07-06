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¿Qué partidos se juegan HOY por el Mundial 2026? Horarios y canales para ver el 7 de julio

Consulta los partidos de este martes 7 de julio por el Mundial 2026. Revisa los horarios, canales de TV y dónde ver EN VIVO los duelos de octavos de final.

Gary Huaman
Argentina, Egipto, Suiza y Colombia jugarán por el Mundial 2026 este martes 7.
Argentina, Egipto, Suiza y Colombia jugarán por el Mundial 2026 este martes 7. | Foto: composición Líbero
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Este martes 7 de julio se jugarán los últimos dos duelos de los octavos de final del Mundial 2026. El primero será el enfrentamiento entre la Argentina de Lionel Messi y Egipto de Mohamed Salah, mientras que el segundo será Suiza vs. Colombia, equipo dirigido por Néstor Lorenzo. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Cristiano Ronaldo declaró en zona mixta tras la eliminación de Portugal.

PUEDES VER: Cristiano Ronaldo confirmó que jugó su último Mundial y apuntó: "Antes de mí, Portugal no había ganado nada"

Partidos de hoy por el Mundial 2026

PartidoHorarioCanal
Argentina vs Egipto11.00 a. m.DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Disney+
Suiza vs Colombia3.00 p. m.América TV, América TV GO, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

PartidoHorarioCanal
Aucas vs Guayaquil City7.00 p. m.Zapping Sports

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

En Perú cuentas con diversas opciones para ver los encuentros del Mundial 2026. Deberás sintonizar DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.

Vale precisar que el único canal que dispondrá de los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, aunque para ello es obligatorio contar con una suscripción pagada.

Por último, es importante indicar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. En tanto, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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