¿Qué partidos se juegan HOY por el Mundial 2026? Horarios y canales para ver el 7 de julio

Este martes 7 de julio se jugarán los últimos dos duelos de los octavos de final del Mundial 2026. El primero será el enfrentamiento entre la Argentina de Lionel Messi y Egipto de Mohamed Salah, mientras que el segundo será Suiza vs. Colombia, equipo dirigido por Néstor Lorenzo. A continuación, podrás revisar la programación de los partidos de hoy.

Partidos de hoy por el Mundial 2026

Partido Horario Canal Argentina vs Egipto 11.00 a. m. DIRECTV Sports, DGO, Paramount+ y Disney+ Suiza vs Colombia 3.00 p. m. América TV, América TV GO, DIRECTV Sports, DGO y Paramount+

Partidos de hoy por la Liga Pro de Ecuador

Partido Horario Canal Aucas vs Guayaquil City 7.00 p. m. Zapping Sports

¿Dónde se podrán ver los partidos del Mundial 2026 en Perú?

En Perú cuentas con diversas opciones para ver los encuentros del Mundial 2026. Deberás sintonizar DSports, América TV, Disney+ o Paramount+.

Vale precisar que el único canal que dispondrá de los 104 encuentros de la Copa del Mundo es DSports. Además, también podrás ver los duelos completamente online mediante la plataforma de streaming DGO, aunque para ello es obligatorio contar con una suscripción pagada.

Por último, es importante indicar que América TV solo transmitirá 40 encuentros: 25 en fase de grupos, 6 de dieciseisavos de final, cuatro de octavos de final, 2 de cuartos de final, ambas semifinales y la final. En tanto, Disney+ cubrirá apenas 30 duelos: 22 en fase de grupos, 2 de dieciseisavos de final, 2 de octavos de final, 1 partido de cuartos de final, ambas semifinales y la final.