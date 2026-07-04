Messi rotundo con Cabo Verde tras clasificación de Argentina en el Mundial 2026: "Este equipo..."

Lionel Messi expresó su respeto por Cabo Verde después de la ajustada victoria por 3-2 que permitió a Argentina clasificarse a los octavos de final del Mundial 2026. El capitán de la Albiceleste afirmó que el equipo nunca infravaloró al conjunto africano y subrayó el progreso que ha evidenciado durante el torneo.

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Lionel Messi dio fuerte comentario sobre Cabo Verde tras el pase de Argentina en el Mundial 2026

Tras el encuentro, Messi explicó que el desarrollo del compromiso confirmó lo que el plantel esperaba de Cabo Verde antes del pitazo inicial. "Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por algo este equipo no había perdido con España ni con Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol, y pensábamos que después de eso íbamos a jugar más tranquilos, pero fue todo lo contrario", declaró en DSports.

El 10 argentino también reconoció que Argentina tuvo muchas dificultades para imponer su juego y que la presión sobre el rival no funcionó como lo habían planificado. "No pudimos presionarlos bien, quedamos descoordinados y ellos encontraban espacios. Nos hicieron un partido muy complicado", comentó.

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A pesar de las dificultades, Lionel Messi subrayó que las jugadas a balón parado acabaron siendo uno de los factores determinantes para lograr la clasificación. Además, puso de relieve el juego aéreo de varios jugadores de la plantilla como un recurso capaz de inclinar la balanza en fases decisivas del Mundial.

Finalmente, Messi dejó una reflexión sobre la competitividad que ha mostrado el certamen y advirtió que ya no existen rivales sencillos. "Muchas veces se desprestigia por el nombre de algunas selecciones, pero nosotros sabíamos que no iba a ser fácil. Este Mundial está demostrando que todos los partidos son dificilísimos y nadie regala nada", concluyó.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Egipto y en qué canal ver el Mundial 2026?

La selección argentina jugará ante Egipto el martes 7 de julio a las 12.00 p. m. (hora peruana) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, por los octavos de final del Mundial 2026. El encuentro podrá seguirse a través de DirecTV Sports y DGO en toda Latinoamérica.