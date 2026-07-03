Lionel Messi impacta con tremendo chichón en la cabeza tras la victoria ante Cabo Verde: así terminó

Lionel Messi convirtió un tanto en la sufrida victoria de Argentina sobre Cabo Verde y fue elegido como el mejor jugador del partido. Sin embargo, uno de los aspectos más llamativos del capitán de la Albiceleste no fueron esas dos circunstancias, sino la protuberancia que sufrió en la cabeza.

Sobre el final del encuentro, cuando la Pulga declaraba, a muchos no les pasó desapercibido que tenía un chichón en la parte superior de la cabeza. De acuerdo con algunos medios argentinos, Messi sufrió esta inflamación cuando chocó con la rodilla de un futbolista de Cabo Verde.

¿Qué dijo Lionel Messi tras la victoria de Argentina?

Al ser consultado sobre el partido, Lionel Messi se mostró bastante autocrítico y señaló que sabían que iba a ser un partido bastante duro: “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo no había perdido con España, con Uruguay”.

Luego, continuó analizando cómo se desarrolló el cotejo: “Hicimos lo más difícil: encontrar el primer gol y pensamos que con eso íbamos a poder encontrar nuestro juego y estar más tranquilos y fue todo lo contrario. Perdimos la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar bien. Ellos golpearon con sus armas”.

Adicional a esto, Messi fue muy autocrítico con el partido que realizaron: “Sabíamos que iba a ser difícil, esto es mata-mata y nadie te regala nada. Si bien nosotros siempre desprestigiamos a las selecciones por nombre, sabíamos que esto no iba a ser para nada fácil. Esto es lo que te marca este Mundial: todo es muy igualado, muy complicado, todos los partidos van a ser dificilísimos”.

Finalmente, continuó analizando lo que fue el cotejo: "No pudimos presionarlos bien, nos quedaban lejos las líneas, cuando queríamos soltar al central desde el pivote defensivo a los centrales se les hacía muy largo saltar y quedamos descoordinados: ellos eran uno más porque nosotros no podíamos igualar, tuvieron la pelota y nos hacían correr porque no podíamos presionarlos bien".