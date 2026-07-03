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Argentina vs Egipto: fecha, hora y canal por los octavos de final del Mundial 2026

Tras sufrir para eliminar a Cabo Verde, Argentina de Messi enfrentará a Egipto, de Mohamed Salah, que se impuso ante Australia por la vía de penales.

Gary Huaman
Argentina de Messi enfrentará a Egipto de Mohamed Salah por los octavos de final.
Argentina de Messi enfrentará a Egipto de Mohamed Salah por los octavos de final. | Foto: AFP
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Se nos viene un tremendo encuentro. Argentina vs Egipto se verán las caras por los octavos de final del Mundial 2026 el próximo martes 7 de julio desde las 11.00 a. m. (hora peruana) y 1.00 p. m. (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta. La transmisión de este encuentro estará a cargo del canal DIRECTV Sports y la plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

La selección de Argentina sufrió más de la cuenta para avanzar a los octavos de final. Vencieron por 3-2 a Cabo Verde recién en el tiempo suplementario luego que los africanos igualasen el marcador hasta en dos oportunidades y recién a los 111 minutos pudieron celebrar gracias al tanto del Cuti Romero.

Argentina

Argentina sufrió más de la cuenta para vencer 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra.

Egipto, por su parte, también tuvo que esperar hasta la tanda de penales para clasificar. Primero abrieron el marcador, pero los australianos igualaron el partido y mantuvieron el resultado hasta el final del tiempo suplementario. Ya en la tanda de penales, con una anotación de Mohamed Salah, se impusieron por 4 a 2.

Egipto

Egipto avanzó por primera vez a los octavos de final del Mundial 2026.

Ahora, este partido significará el último choque entre Lionel Messi y Mohamed Salah, ambas estrellas de sus selecciones y que también despedirá a uno de ellos del Mundial. De momento, la Pulga lleva anotados 9 goles y una asistencia, mientras que el egipcio ha anotado solo un tanto y una asistencia.

¿Cuándo juegan Argentina vs Egipto por el Mundial 2026?

El choque entre Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 se jugará el próximo martes 7 de julio a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Mercedes-Benz Stadium y contará con transmisión de DIRECTV Sports y DGO.

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Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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