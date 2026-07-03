Argentina vs Egipto: fecha, hora y canal por los octavos de final del Mundial 2026

Se nos viene un tremendo encuentro. Argentina vs Egipto se verán las caras por los octavos de final del Mundial 2026 el próximo martes 7 de julio desde las 11.00 a. m. (hora peruana) y 1.00 p. m. (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium, en Atlanta. La transmisión de este encuentro estará a cargo del canal DIRECTV Sports y la plataforma de streaming DGO para toda Sudamérica.

La selección de Argentina sufrió más de la cuenta para avanzar a los octavos de final. Vencieron por 3-2 a Cabo Verde recién en el tiempo suplementario luego que los africanos igualasen el marcador hasta en dos oportunidades y recién a los 111 minutos pudieron celebrar gracias al tanto del Cuti Romero.

Argentina sufrió más de la cuenta para vencer 3-2 a Cabo Verde en tiempo extra.

Egipto, por su parte, también tuvo que esperar hasta la tanda de penales para clasificar. Primero abrieron el marcador, pero los australianos igualaron el partido y mantuvieron el resultado hasta el final del tiempo suplementario. Ya en la tanda de penales, con una anotación de Mohamed Salah, se impusieron por 4 a 2.

Egipto avanzó por primera vez a los octavos de final del Mundial 2026.

Ahora, este partido significará el último choque entre Lionel Messi y Mohamed Salah, ambas estrellas de sus selecciones y que también despedirá a uno de ellos del Mundial. De momento, la Pulga lleva anotados 9 goles y una asistencia, mientras que el egipcio ha anotado solo un tanto y una asistencia.

¿Cuándo juegan Argentina vs Egipto por el Mundial 2026?

El choque entre Argentina vs Egipto por los octavos de final del Mundial 2026 se jugará el próximo martes 7 de julio a partir de las 11.00 a. m. (hora peruana) en el Mercedes-Benz Stadium y contará con transmisión de DIRECTV Sports y DGO.