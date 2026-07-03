Lisandro Martínez marcó el 2-1 de Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial 2026

Partidazo en el Mundial 2026. Lisandro Martínez marcó el 2-1 de Argentina sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final del torneo internacional, dándole momentáneamente el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo.

GOL DE MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA

Luego de haber igualado en los 90 minutos reglamentarios, el partido se fue al alargue y rápidamente la Albiceleste se puso arriba en el marcador con un fierrazo de Lisandro Martínez. Los sudamericanos enfrentarán, de momento, a Egipto en la siguiente ronda.