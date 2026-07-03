0
¡LO ÚLTIMO!
Gol de Lionel Messi y llega a 20 anotaciones en Mundiales
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASRESULTADOSTABLA DE POSICIONESPRONOSTICADORFASE FINALicon cupLA POLLA LIBERO

Lisandro Martínez marcó el 2-1 de Argentina sobre Cabo Verde en el Mundial 2026

Lisandro Martínez fusiló a Vozinha dentro del área para darle el triunfo a Argentina 2-1 sobre Cabo Verde en el Mundial 2026.

Francisco Esteves
Lisandro Martínez marcó el 2-1 de Argentina sobre Cabo Verde.
Lisandro Martínez marcó el 2-1 de Argentina sobre Cabo Verde.
COMPARTIR

Partidazo en el Mundial 2026. Lisandro Martínez marcó el 2-1 de Argentina sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final del torneo internacional, dándole momentáneamente el pase a los octavos de final de la Copa del Mundo.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

GOL DE MARTÍNEZ PARA EL 2-1 DE ARGENTINA

Luego de haber igualado en los 90 minutos reglamentarios, el partido se fue al alargue y rápidamente la Albiceleste se puso arriba en el marcador con un fierrazo de Lisandro Martínez. Los sudamericanos enfrentarán, de momento, a Egipto en la siguiente ronda.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Argentina vs Cabo Verde EN VIVO HOY vía DIRECTV: sigue acá el tiempo extra por el Mundial 2026

  2. Lopes Cabral marcó un gol de otra dimensión para el empate 2-2 de Cabo Verde ante Argentina

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano