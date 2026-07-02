Argentina vs Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026: pronósticos, horarios y canales para ver

Argentina se enfrenta a Cabo Verde este viernes 3 de julio, desde las 17:00 de Perú y 19:00 del horario argentino, en partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Miami. Repasa horarios y canales para que no te pierdes otro partido donde veremos en acción a Lionel Messi.

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Argentina vs Cabo Verde: previa del partido

El vigente campeón del mundo llega entonado tras haber ganado sus tres partidos en la fase de grupos y ahora apunta a ampliar su racha de victorias para seguir encaminado al bicampeonato.

Lionel Messi es la principal figura del elenco ‘albiceleste’. El ‘10’ es el goleador histórico de los Mundiales con 19 dianas; además, es uno de los máximos artilleros de esta edición del torneo, con seis tantos, el mismo registro que Kylian Mbappé.

Por su parte, el cuadro africano igualó en sus tres presentaciones en el Mundial, entre ellas ante España y Uruguay, por lo que quiere dar otra sorpresa y así mantenerse en competencia.

España vs Cabo Verde por el Mundial 2026

Argentina vs Cabo Verde: horarios

Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00 horas

Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00 horas

Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas

México: 16:00 horas

Estados Unidos: 18:00 horas (Miami y Nueva York) y 15:00 horas (Los Ángeles)

España: 00:00 horas (del día siguiente)

Argentina vs Cabo Verde: dónde ver

Perú: DSports, DGO, Disney+, Paramount+, TV 360, América Televisión y América TVGO

Argentina: DSports, DGO, Disney+, Paramount+, Flow Sports, Telefe, TyC Sports y Televisión Pública

Chile: DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Chilevisión

Colombia: DSports, DGO, Disney+, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión y Radio Nacional de Colombia

Ecuador: DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Teleamazonas

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Uruguay: DSports, DGO, Disney+, Paramount+, AUF TV, Antel TV y Canal 5

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV

Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Televen e Inter

México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y ViX

España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat

Argentina vs Cabo Verde: pronóstico y cuotas de apuesta

Argentina es amplio favorito para vencer a Cabo Verde, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, repasa las cuotas.

Casas Argentina Empate Cabo Verde Te Apuesto 1.20 6.34 17.00 Betsson 1.16 8.30 19.50 Caliente 1.18 6.80 21.00 Apuesta Total 1.21 7.10 19.00 Bet365 1.13 8.00 19.00

Argentina vs Cabo Verde: alineaciones probables

Argentina : Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez. Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Pico, Diney Borges, Joao Paulo, Kevin Pina; Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Dailon Livramento y Willy Semedo.

Argentina vs Cabo Verde: estadio

Estadio Hard Rock Stadium, de Miami

El encuentro se disputará en el Estadio Miami, nombre oficial que le otorgó la FIFA al icónico Hard Rock Stadium (ubicado en Miami Gardens, Florida). Este recinto multiusos cuenta con una capacidad aproximada para 65.300 espectadores.



