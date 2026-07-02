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Argentina vs Cabo Verde EN VIVO por Mundial 2026: pronósticos, horarios y canales para ver
Argentina se enfrenta a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Repasa horarios y canales donde ver este partido que contará con la presencia de Lionel Messi.
Argentina se enfrenta a Cabo Verde este viernes 3 de julio, desde las 17:00 de Perú y 19:00 del horario argentino, en partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, que se llevará a cabo en el Estadio Miami. Repasa horarios y canales para que no te pierdes otro partido donde veremos en acción a Lionel Messi.
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Argentina vs Cabo Verde: previa del partido
El vigente campeón del mundo llega entonado tras haber ganado sus tres partidos en la fase de grupos y ahora apunta a ampliar su racha de victorias para seguir encaminado al bicampeonato.
Lionel Messi es la principal figura del elenco ‘albiceleste’. El ‘10’ es el goleador histórico de los Mundiales con 19 dianas; además, es uno de los máximos artilleros de esta edición del torneo, con seis tantos, el mismo registro que Kylian Mbappé.
Por su parte, el cuadro africano igualó en sus tres presentaciones en el Mundial, entre ellas ante España y Uruguay, por lo que quiere dar otra sorpresa y así mantenerse en competencia.
España vs Cabo Verde por el Mundial 2026
Argentina vs Cabo Verde: horarios
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 19:00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 18:00 horas
- Perú, Colombia y Ecuador: 17:00 horas
- México: 16:00 horas
- Estados Unidos: 18:00 horas (Miami y Nueva York) y 15:00 horas (Los Ángeles)
- España: 00:00 horas (del día siguiente)
Argentina vs Cabo Verde: dónde ver
- Perú: DSports, DGO, Disney+, Paramount+, TV 360, América Televisión y América TVGO
- Argentina: DSports, DGO, Disney+, Paramount+, Flow Sports, Telefe, TyC Sports y Televisión Pública
- Chile: DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Chilevisión
- Colombia: DSports, DGO, Disney+, Paramount+, Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión y Radio Nacional de Colombia
- Ecuador: DSports, DGO, Disney+, Paramount+ y Teleamazonas
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- Uruguay: DSports, DGO, Disney+, Paramount+, AUF TV, Antel TV y Canal 5
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports y Entel TV
- Venezuela: DSports, DGO, Disney+, Televen e Inter
- México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo y ViX
- España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
Argentina vs Cabo Verde: pronóstico y cuotas de apuesta
Argentina es amplio favorito para vencer a Cabo Verde, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, repasa las cuotas.
|Casas
|Argentina
|Empate
|Cabo Verde
|Te Apuesto
|1.20
|6.34
|17.00
|Betsson
|1.16
|8.30
|19.50
|Caliente
|1.18
|6.80
|21.00
|Apuesta Total
|1.21
|7.10
|19.00
|Bet365
|1.13
|8.00
|19.00
Argentina vs Cabo Verde: alineaciones probables
- Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.
- Cabo Verde: Vozinha; Wagner Pina, Pico, Diney Borges, Joao Paulo, Kevin Pina; Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Ryan Mendes, Dailon Livramento y Willy Semedo.
Argentina vs Cabo Verde: estadio
Estadio Hard Rock Stadium, de Miami
El encuentro se disputará en el Estadio Miami, nombre oficial que le otorgó la FIFA al icónico Hard Rock Stadium (ubicado en Miami Gardens, Florida). Este recinto multiusos cuenta con una capacidad aproximada para 65.300 espectadores.
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