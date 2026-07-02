Australia vs. Egipto EN VIVO por Mundial 2026: horario, dónde ver el partido y pronóstico

Las selecciones Australia vs. Egipto juegan EN VIVO este viernes un partido de infarto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Una derrota significará la eliminación de cualquiera; por ello, dejarán todo en el campo de juego. En Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports y DGO. Asimismo, si quieres seguirlo online gratis, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la primera vez en la historia que las selecciones de Australia y Egipto se vean las caras en una Copa del Mundo. Para llegar a esta instancia, los Socceroos tuvieron que enfrentarse a Estados Unidos, Paraguay y Turquía en el grupo D, donde sorpresivamente terminaron en el segundo lugar, cuando tras conocerse el sorteo muchos pensaban que iban a ser los coleros.

Selección de Australia.

Por su parte, el representante de África dio la sorpresa al quedar líder del grupo G, donde estaban la poderosa Bélgica y el siempre complicado Irán, además de Nueva Zelanda. Los egipcios ya hicieron historia al ganar un partido en una Copa del Mundo y ahora buscan su primera victoria en una fase eliminatoria.

Selección de Egipto.

¿A qué hora juega Australia vs. Egipto?

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Australia vs. Egipto, por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te dejamos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 12.00 p. m.

Perú: 1.00 p. m.

Colombia: 1.00 p. m.

Ecuador: 1.00 p. m.

Bolivia: 2.00 p. m.

Venezuela: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 2.00 p. m.

Argentina: 3.00 p. m.

Brasil: 3.00 p. m.

Paraguay: 3.00 p. m.

Uruguay: 3.00 p. m.

España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Australia vs. Egipto EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y Uruguay: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

México: VIX Premium

Costa Rica: FOX+

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Australia vs. Egipto: pronóstico y cuánto paga en apuestas

De acuerdo con las casas de apuestas, la selección de Egipto es favorita para derrotar a su similar de Australia y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Aquí te mostramos las cuotas para que realices la jugada que mejor te parezca: