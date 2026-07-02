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Australia vs. Egipto EN VIVO por Mundial 2026: horario, dónde ver el partido y pronóstico
Australia vs. Egipto chocan este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Las selecciones Australia vs. Egipto juegan EN VIVO este viernes un partido de infarto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Una derrota significará la eliminación de cualquiera; por ello, dejarán todo en el campo de juego. En Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports y DGO. Asimismo, si quieres seguirlo online gratis, lo podrás hacer por Libero.pe.
Será la primera vez en la historia que las selecciones de Australia y Egipto se vean las caras en una Copa del Mundo. Para llegar a esta instancia, los Socceroos tuvieron que enfrentarse a Estados Unidos, Paraguay y Turquía en el grupo D, donde sorpresivamente terminaron en el segundo lugar, cuando tras conocerse el sorteo muchos pensaban que iban a ser los coleros.
Selección de Australia.
Por su parte, el representante de África dio la sorpresa al quedar líder del grupo G, donde estaban la poderosa Bélgica y el siempre complicado Irán, además de Nueva Zelanda. Los egipcios ya hicieron historia al ganar un partido en una Copa del Mundo y ahora buscan su primera victoria en una fase eliminatoria.
Selección de Egipto.
¿A qué hora juega Australia vs. Egipto?
Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Australia vs. Egipto, por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te dejamos los horarios en diferentes países:
- México y Centroamérica: 12.00 p. m.
- Perú: 1.00 p. m.
- Colombia: 1.00 p. m.
- Ecuador: 1.00 p. m.
- Bolivia: 2.00 p. m.
- Venezuela: 2.00 p. m.
- Chile: 2.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 2.00 p. m.
- Argentina: 3.00 p. m.
- Brasil: 3.00 p. m.
- Paraguay: 3.00 p. m.
- Uruguay: 3.00 p. m.
- España: 8.00 p. m.
¿Dónde ver Australia vs. Egipto EN VIVO?
- Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y Uruguay: DIRECTV Sports y DGO
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- México: VIX Premium
- Costa Rica: FOX+
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
Australia vs. Egipto: pronóstico y cuánto paga en apuestas
De acuerdo con las casas de apuestas, la selección de Egipto es favorita para derrotar a su similar de Australia y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Aquí te mostramos las cuotas para que realices la jugada que mejor te parezca:
|Casas de apuestas
|Australia
|Empate
|Egipto
|Betsson
|3.40
|2.92
|2.50
|Betano
|3.45
|2.92
|2.52
|Bet365
|3.30
|2.90
|2.45
|1XBET
|3.44
|3.04
|2.53
|Caliente
|3.40
|3.00
|2.44
|Stake
|3.35
|3.00
|2.45
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