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Australia vs. Egipto EN VIVO por Mundial 2026: horario, dónde ver el partido y pronóstico

Australia vs. Egipto chocan este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Australia y Egipto juegan este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Australia y Egipto juegan este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Las selecciones Australia vs. Egipto juegan EN VIVO este viernes un partido de infarto por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Una derrota significará la eliminación de cualquiera; por ello, dejarán todo en el campo de juego. En Sudamérica, la transmisión estará a cargo de DIRECTV Sports y DGO. Asimismo, si quieres seguirlo online gratis, lo podrás hacer por Libero.pe.

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Será la primera vez en la historia que las selecciones de Australia y Egipto se vean las caras en una Copa del Mundo. Para llegar a esta instancia, los Socceroos tuvieron que enfrentarse a Estados Unidos, Paraguay y Turquía en el grupo D, donde sorpresivamente terminaron en el segundo lugar, cuando tras conocerse el sorteo muchos pensaban que iban a ser los coleros.

Selección de Australia.

Selección de Australia.

Por su parte, el representante de África dio la sorpresa al quedar líder del grupo G, donde estaban la poderosa Bélgica y el siempre complicado Irán, además de Nueva Zelanda. Los egipcios ya hicieron historia al ganar un partido en una Copa del Mundo y ahora buscan su primera victoria en una fase eliminatoria.

Selección de Egipto.

Selección de Egipto.

¿A qué hora juega Australia vs. Egipto?

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Australia vs. Egipto, por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te dejamos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 12.00 p. m.
  • Perú: 1.00 p. m.
  • Colombia: 1.00 p. m.
  • Ecuador: 1.00 p. m.
  • Bolivia: 2.00 p. m.
  • Venezuela: 2.00 p. m.
  • Chile: 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 2.00 p. m.
  • Argentina: 3.00 p. m.
  • Brasil: 3.00 p. m.
  • Paraguay: 3.00 p. m.
  • Uruguay: 3.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Australia vs. Egipto EN VIVO?

  • Perú, Colombia, Ecuador, Chile, Venezuela y Uruguay: DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
  • México: VIX Premium
  • Costa Rica: FOX+
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

Australia vs. Egipto: pronóstico y cuánto paga en apuestas

De acuerdo con las casas de apuestas, la selección de Egipto es favorita para derrotar a su similar de Australia y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. Aquí te mostramos las cuotas para que realices la jugada que mejor te parezca:

Casas de apuestasAustraliaEmpateEgipto
Betsson3.402.922.50
Betano3.452.922.52
Bet3653.302.902.45
1XBET3.443.042.53
Caliente3.403.002.44
Stake3.353.002.45
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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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