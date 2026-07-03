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¿México vs Inglaterra sufrirá cambio de horario? Esto es lo que se sabe sobre el Mundial 2026
De momento, no hay un comunicado oficial por parte de la FIFA y esto es lo que se conoce sobre el posible cambio de horario del partido por los octavos de final del Mundial 2026.
En las últimas horas empezó a circular un rumor que señalaba que el México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 iba a tener un drástico cambio de hora. En un inicio, este encuentro estaba pactado para este domingo 5 de julio a las 7.00 p. m. (hora peruana) en el Azteca, pero, de acuerdo con las recientes informaciones, pasaría a jugarse a las 1.00 p. m. (hora peruana) y 12.00 p. m. (hora local).
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Esta noticia nació en la prensa mexicana, quienes señalaron que este cambio se debía a que los reportes climáticos indicaban que la ciudad iba a sufrir una fuerte amenaza de tormenta eléctrica en la hora inicial, por lo que le dieron luz verde a esta modificación.
Sin embargo, desde la FIFA aún no han emitido ningún documento oficial confirmando esto e incluso los medios ingleses tampoco lo han corroborado y están aguardando a que se pronuncie el organismo.
¿FIFA cambia el horario del México vs Inglaterra por los octavos de final?
Según informaron en Claro Sports de México, esta es una decisión que viene de la FIFA misma: “Esta es una decisión de la FIFA por cuestiones climáticas, de tormenta eléctrica. Acá no tiene que ver la Federación Mexicana, no tiene nada que ver la selección mexicana”.
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