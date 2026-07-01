- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Estados Unidos vs Bosnia
- Bélgica vs Senegal
- Inglaterra vs RD Congo
- Universitario
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
México vs Inglaterra: fecha, hora y canal para ver partido por los octavos del Mundial 2026
Conoce a qué hora, día y canal podrás ver el partido entre la selección de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.
Las selecciones de México e Inglaterra lograron su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y ahora ambas se enfrentarán en esta instancia en el Estadio Azteca de Ciudad de México. A continuación, te contamos qué día, hora y canal podrás ver este emocionante encuentro.
PUEDES VER: Bassco Soyer y los tres clubes que quieren dar el batacazo fichándolo: "Definirá su futuro"
¿Cuándo juega México vs Inglaterra por el Mundial 2026?
El encuentro entre México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el 5 de julio. Este vibrante cotejo de un solo encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México.
¿A qué hora juega México vs Inglaterra por la Copa del Mundo 2026?
Este duelo entre las selecciones de México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputará a las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos los horarios en otros países:
- México: 6.00 p. m.
- Colombia, Ecuador y Perú: 7.00 p. m.
- Bolivia, Chile y Venezuela: 8.00 p. m.
- Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 8.00 p. m.
- Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina: 9.00 p. m.
- Francia y España: 2.00 a. m. (6 de julio)
México e Inglaterra se enfrentarán por el Mundial 2026
¿Dónde ver México vs Inglaterra por el Mundial 2026?
El partido entre las selecciones de México vs Inglaterra se podrá ver a través de DirecTV en toda Sudamérica. Asimismo, DGO y Paramount+ estarán a cargo de la cobertura vía streaming.
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00