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México vs Inglaterra: fecha, hora y canal para ver partido por los octavos del Mundial 2026

Conoce a qué hora, día y canal podrás ver el partido entre la selección de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026.

Luis Blancas
Día, hora y canal del México vs Inglaterra por el Mundial 2026
Día, hora y canal del México vs Inglaterra por el Mundial 2026 | Composición: Líbero
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Las selecciones de México e Inglaterra lograron su clasificación a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 y ahora ambas se enfrentarán en esta instancia en el Estadio Azteca de Ciudad de México. A continuación, te contamos qué día, hora y canal podrás ver este emocionante encuentro.

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¿Cuándo juega México vs Inglaterra por el Mundial 2026?

El encuentro entre México vs Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el 5 de julio. Este vibrante cotejo de un solo encuentro tendrá lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México.

¿A qué hora juega México vs Inglaterra por la Copa del Mundo 2026?

Este duelo entre las selecciones de México e Inglaterra por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 se disputará a las 7.00 p. m. (hora peruana). A continuación, te brindamos los horarios en otros países:

  • México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador y Perú: 7.00 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina: 9.00 p. m.
  • Francia y España: 2.00 a. m. (6 de julio)
México e Inglaterra se enfrentarán por el Mundial 2026

México e Inglaterra se enfrentarán por el Mundial 2026

¿Dónde ver México vs Inglaterra por el Mundial 2026?

El partido entre las selecciones de México vs Inglaterra se podrá ver a través de DirecTV en toda Sudamérica. Asimismo, DGO y Paramount+ estarán a cargo de la cobertura vía streaming.

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Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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