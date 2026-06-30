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Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO: horario, canal y alineaciones por el Mundial 2026
¡Tremendo partidazo! Este miércoles 1 de julio se jugará el Estados Unidos vs Bosnia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Estados Unidos vs Bosnia EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentan por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Levi’s Stadium este miércoles 1 de julio desde las 7.00 p. m. (hora peruana). La transmisión de este enfrentamiento estará a cargo del canal DIRECTV Sports y las plataformas de streaming DGO, DAZN y Paramount+ en toda Latinoamérica.
PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos
¿A qué hora juegan Estados Unidos vs Bosnia por el Mundial 2026?
El choque entre Estados Unidos vs Bosnia está pactado para este miércoles 1 de julio en el Levi’s Stadium desde las 7.00 p. m. (hora peruana).
¿Dónde ver Estados Unidos vs Bosnia por el Mundial 2026?
La transmisión del Estados Unidos vs Bosnia por el Mundial 2026 estará a cargo del canal DIRECTV Sports y las plataformas de streaming DGO, DAZN y Paramount+ en toda Latinoamérica.
Estados Unidos jugará contra Bosnia y Herzegovina. Foto: AFP
Estados Unidos vs Bosnia: posibles alineaciones por el Mundial 2026
- Estados Unidos: Matt Turner, Chris Richards, Tim Ream, Cameron Carter-Vickers, Joe Scally, Weston McKennie, Tyler Adams, Antonee Robinson, Giovanni Reyna, Christian Pulisic y Florian Balogun.
- Bosnia: Nikola Vasilj, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Sead Kolašinac, Amar Dedić, Ivan Bašić, Dženis Burnić, Ermin Mahmić, Jusuf Gazibegović, Ermedin Demirović y Edin Džeko.
Estados Unidos vs Bosnia: cuotas del partido por el Mundial 2026
|Apuestas
|Estados Unidos
|Empate
|Bosnia
|Betsson
|1.40
|4.80
|8.70
|Betano
|1.44
|4.80
|8.25
|Bet365
|1.38
|5.00
|7.50
|1XBet
|1.41
|5.14
|9.05
|Doradobet
|1.44
|4.75
|8.00
Estados Unidos vs Bosnia: previa del partido
La Copa del Mundo entra en su etapa más electrizante y los dieciseisavos de final nos regalan un choque de pronóstico reservado. Este miércoles, el Estadio Bahía de San Francisco en Santa Clara será el escenario donde el coanfitrión, Estados Unidos, busque romper su maleficio histórico ante selecciones europeas en fases de eliminación directa.
El estratega Mauricio Pochettino recupera a su gran figura, Christian Pulisic, quien tras superar molestias físicas comandará el ataque de las Barras y las Estrellas junto al infatigable Weston McKennie. El combinado norteamericano llega con la obligación de hacer valer su localía y demostrar que está listo para pelear por las instancias definitivas en su propio torneo.
Al frente estará la aguerrida selección de Bosnia y Herzegovina, los populares Dragones, quienes han hecho historia al clasificar por primera vez a los cruces eliminatorios de un Mundial tras una vibrante fase de grupos.
Bajo la dirección de Sergej Barbarez, el cuadro europeo saltará al césped sin nada que perder y mucho que ganar, respaldado por la veteranía e intacto peligro del eterno Edin Džeko y el gran momento del joven Ermin Mahmić. Con una propuesta física y un bloque defensivo liderado por Sead Kolašinac, Bosnia promete complicarle la existencia a los locales en un duelo a todo o nada donde el más mínimo error significará empacar las maletas.
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