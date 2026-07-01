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¿A qué hora juega España vs Austria y dónde ver partido de dieciseisavos del Mundial 2026?

Conoce dónde ver la transmisión del partido entre España vs Austria, así como los horarios del compromiso por dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Diego Medina
España enfrenta a Austria por dieciseisavos de final del Mundial 2026.
España enfrenta a Austria por dieciseisavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Todo listo para vivir el partido entre España vs Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Los Ángeles. Ambos elencos chocan luego de cumplir su rol en la fase de grupos, por lo que ahora solo uno podrá acceder a la instancia de octavos. Entérate del día, hora y canal de transmisión para no perderte ningún minuto.

Los octavos de final empiezan este sábado 4 de julio hasta el martes 7.

PUEDES VER: Llaves de octavos de final del Mundial 2026: así quedan los cruces, programación y canales de duelos

¿Cuándo juega España vs Austria?

Este partido entre España vs Austria por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se llevará a cabo el jueves 2 de julio en el Estadio Los Ángeles. Ambos elencos quieren su nombres en los octavos, por lo que se verá un cotejo de mucha intensidad.

¿A qué hora juega España vs Austria?

Este choque entre las selecciones de España y Austria inicia a partir de las 2.00 p. m. hora peruana (7.00 p. m. GMT). Asimismo, te damos a conocer los horarios en distintos países:

  • México: 1.00 p. m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 2.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia, Chile: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver España vs Austria?

La transmisión del partido entre España vs Austria por dieciseisavos de final del Mundial 2026 se verá por DSports para toda Latinoamérica. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en DGO y Paramount+.

Canales de transmisión para ver España vs Austria

  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+ Premium Brazil, Sky+, CazéTV, Vivo Play
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
  • Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, Azteca 7, TUDN En Vivo, Azteca Deportes En Vivo, ViX México
  • Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, TDP, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, TDP Play, La 2 Cat
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
  • Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Inter
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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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