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Dónde ver todos los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026: canales de transmisión

Conoce los canales de transmisión para ver cada uno de los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Diego Medina
Conoce los canales para ver EN VIVO todos los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Conoce los canales para ver EN VIVO todos los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Momento de disfrutar de las llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026 con partidos de alto nivel. Todo arrancó desde el pasado domingo 28 de junio y finalizará el próximo viernes 3 de julio. Conoce los canales y servicios streaming que transmitirán todos los partidos de estas instancias decisivas del magno certamen de la FIFA.

América TV solo transmitirá seis encuentros de los dieciseisavos de final.

PUEDES VER: Los 6 partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que transmitirá América TV

Canales de transmisión para ver los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026

DOMINGO 28 DE JUNIO

LUNES 29 DE JUNIO

MARTES 30 DE JUNIO

  • Costa de Marfil vs. Noruega - 12.00 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+)
  • Francia vs. Suecia - 4.00 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+)
  • México vs. Ecuador - 8.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)

MIÉRCOLES 1 DE JULIO

  • Inglaterra vs. RD Congo - 11.00 a. m. (DSports, DGO, Paramount+)
  • Bélgica vs. Senegal - 3.00 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+)
  • Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - 7.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)

JUEVES 2 DE JULIO

  • España vs. Austria - 2.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)
  • Portugal vs. Croacia - 6.00 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+, Disney Plus)
  • Suiza vs. Argelia - 10.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)

VIERNES 3 DE JULIO

  • Australia vs. Egipto - 1.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)
  • Argentina vs. Cabo Verde - 5.00 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+, Disney Plus)
  • Colombia vs. Ghana - 8.30 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+)

Los horarios corresponden a las zonas de Perú, Ecuador y Colombia.

Mundial 2026

Llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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