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Dónde ver todos los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026: canales de transmisión
Conoce los canales de transmisión para ver cada uno de los partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Momento de disfrutar de las llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026 con partidos de alto nivel. Todo arrancó desde el pasado domingo 28 de junio y finalizará el próximo viernes 3 de julio. Conoce los canales y servicios streaming que transmitirán todos los partidos de estas instancias decisivas del magno certamen de la FIFA.
PUEDES VER: Los 6 partidos de los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que transmitirá América TV
Canales de transmisión para ver los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026
DOMINGO 28 DE JUNIO
LUNES 29 DE JUNIO
- Brasil vs. Japón - 12.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)
- Alemania vs. Paraguay - 3.30 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)
- Países Bajos vs. Marruecos - 8.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)
MARTES 30 DE JUNIO
- Costa de Marfil vs. Noruega - 12.00 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+)
- Francia vs. Suecia - 4.00 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+)
- México vs. Ecuador - 8.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)
MIÉRCOLES 1 DE JULIO
- Inglaterra vs. RD Congo - 11.00 a. m. (DSports, DGO, Paramount+)
- Bélgica vs. Senegal - 3.00 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+)
- Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina - 7.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)
JUEVES 2 DE JULIO
- España vs. Austria - 2.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)
- Portugal vs. Croacia - 6.00 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+, Disney Plus)
- Suiza vs. Argelia - 10.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)
VIERNES 3 DE JULIO
- Australia vs. Egipto - 1.00 p. m. (DSports, DGO, Paramount+)
- Argentina vs. Cabo Verde - 5.00 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+, Disney Plus)
- Colombia vs. Ghana - 8.30 p. m. (América TV, América TV Go, DSports, DGO, Paramount+)
Los horarios corresponden a las zonas de Perú, Ecuador y Colombia.
Llaves de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
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