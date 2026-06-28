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Brasil vs Japón EN VIVO por Mundial 2026: pronósticos, horarios y dónde ver partido
Sigue el partido Brasil vs. Japón en vivo, por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Houston. Conoce todos los detalles de esta nueva presentación de la Canarinha.
Brasil se enfrenta a Japón este lunes 29 de junio, a partir de las 12.00 p. m. de Perú y las 2.00 p. m. de Argentina, en partido por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 que se juega en el Estadio Houston. Repasa todos los detalles de este encuentro a través del minuto a minuto de Líbero.pe.
Brasil vs. Japón: previa del partido
La Canarinha ha ido de menos a más en este campeonato y viene de dos goleadas seguidas: ante Haití y Escocia, ambas por 3-0. La figura del equipo dirigido por Carlo Ancelotti ha sido Vinicius Junior, que ha marcado en los tres partidos de la fase de grupos.
Además, el cuadro garoto ya cuenta con Neymar, que tuvo minutos en la última presentación y puede ser una alternativa para los pentacampeones del mundo.
Neymar se estrenó con Brasil en el Mundial 2026
Por su parte, los nipones solo ganaron un partido en el certamen y, aunque han mostrado un buen nivel en algunos pasajes, les ha faltado consolidarse. Ahora esperan dar el golpe ante el combinado auriverde.
Brasil vs. Japón: horarios
- Perú, Colombia y Ecuador: 12.00 p. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.
- Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 2.00 p. m.
- México: 11.00 a. m.
- Estados Unidos: 1.00 p. m. (Miami y Nueva York) y 10.00 a. m. (Los Ángeles)
- España: 7.00 p. m.
Brasil vs. Japón: canales
- Perú: DSports, DGO y Paramount+
- Argentina: DSports, DGO, Telefe Argentina, MiTelefe y Paramount+
- Colombia: DSports, DGO, RCN Televisión, Caracol TV, Ditu, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Chile: DSports, DGO, Paramount+ y Chilevisión
- Ecuador: DSports, DGO y Paramount+
- Paraguay: Unicanal
- Bolivia: Tigo Sports y Entel TV
- Uruguay: DSports, DGO, Paramount+ y AUF TV
- Venezuela: DSports, DGO e Inter
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Zapping, N Sports, Claro TV+, Disney+, Sky+, CazéTV y Vivo Play
- México: ViX
- Estados Unidos: FOX Network, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio, Telemundo y Telemundo Deportes En Vivo
- España: DAZN, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV y La 2 Cat
Brasil vs. Japón: pronósticos y cuotas de apuesta
Brasil tiene un importante favoritismo para imponerse a Japón, de acuerdo con las principales casas de apuesta. A continuación, repasa las cuotas:
|Casas
|Brasil
|Empate
|Japón
|Te Apuesto
|1.72
|3.72
|5.00
|Bet 365
|1.69
|3.60
|5.25
|Betsson
|1.72
|3.70
|5.25
|Apuesta Total
|1.73
|3.85
|5.20
|Caliente
|1.68
|3.80
|5.50
Brasil vs. Japón: alineaciones probables
Brasil: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimaraes, Lucas Paqueta; Vinicius Junior, Matheus Cunha, Rayan.
Japón: Zion Suzuki; Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu, Ko Itakura; Ritsu Doan, Ao Tanaka, Kaishu Sano, Keito Nakamura; Junya Ito, Daichi Kamada; Ayase Ueda.
Brasil vs. Japón: últimos enfrentamientos
- Japón 3-2 Brasil | Amistoso del 2025
- Japón 0-1 Brasil | Amistoso del 2022
- Japón 1-3 Brasil | Amistoso del 2017
- Japón 0-4 Brasil | Amistoso del 2014
- Brasil 3-0 Japón | Copa Confederaciones 2013
Brasil vs. Japón: estadio
Estadio NRG, de Houston
Brasil y Japón jugarán en el NRG Stadium de Houston, moderno recinto techado que cuenta con capacidad para 72.220 espectadores.
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