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Brasil vs. Japón por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Brasil vs. Japón chocan este lunes 29 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Brasil y Japón juegan este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Brasil y Japón juegan este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Brasil vs. Japón se enfrentan este lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas, en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

No te pierdas el partido Paraguay vs Alemania por los dieciseisavos de final del Mundial 2026

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Paraguay vs Alemania y dónde ver partido por el Mundial 2026?

Brasil vs. Japón: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Brasil vs. Japón por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 11.00 a. m.
  • Perú: 12.00 p. m.
  • Colombia: 12.00 p. m.
  • Ecuador: 12.00 p. m.
  • Bolivia: 1.00 p. m.
  • Chile: 1.00 p. m.
  • Venezuela: 1.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 1.00 p. m.
  • Argentina: 2.00 p. m.
  • Brasil: 2.00 p. m.
  • Paraguay: 2.00 p. m.
  • Uruguay: 2.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón?

  • Perú y Ecuador: DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina: Telefe, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports, Entel Gol, Red Uno y Unitel
  • Brasil: Cazé TV, Globo, SBT, SporTV y NSports
  • Colombia: Gol Caracol, RCN, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
  • Chile: Chilevisión, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
  • Paraguay: Unicanal
  • Uruguay: Canal 5, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
  • Venezuela: Televen, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

Brasil vs. Japón por los dieciseisavos de final

Será la segunda vez en la historia que las selecciones de Brasil y Japón se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. Su único duelo en una Copa del Mundo se dio en Alemania 2006, cuando la Canarinha goleó 4-1 a los nipones con tantos de Ronaldo (doblete), Juninho Pernambucano y Gilberto.

De acuerdo con lo ocurrido en la primera fase del Mundial 2026, Brasil quedó como líder del grupo C con 7 puntos, tras ganar dos partidos e igualar uno. Por su parte, Japón terminó segundo de la zona F luego de lograr un triunfo y dos empates ante poderosas selecciones europeas.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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