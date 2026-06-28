Brasil vs. Japón por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Brasil vs. Japón se enfrentan este lunes 29 de junio en el NRG Stadium de Houston, Texas, en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Brasil vs. Japón: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el partido de Brasil vs. Japón por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te mostramos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 11.00 a. m.

Perú: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Chile: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Paraguay: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Brasil vs. Japón?

Perú y Ecuador: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: Telefe, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports, Entel Gol, Red Uno y Unitel

Brasil: Cazé TV, Globo, SBT, SporTV y NSports

Colombia: Gol Caracol, RCN, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO

Chile: Chilevisión, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO

Paraguay: Unicanal

Uruguay: Canal 5, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO

Venezuela: Televen, Disney Plus, DIRECTV Sports y DGO

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Brasil vs. Japón por los dieciseisavos de final

Será la segunda vez en la historia que las selecciones de Brasil y Japón se enfrenten en la máxima fiesta del fútbol. Su único duelo en una Copa del Mundo se dio en Alemania 2006, cuando la Canarinha goleó 4-1 a los nipones con tantos de Ronaldo (doblete), Juninho Pernambucano y Gilberto.

De acuerdo con lo ocurrido en la primera fase del Mundial 2026, Brasil quedó como líder del grupo C con 7 puntos, tras ganar dos partidos e igualar uno. Por su parte, Japón terminó segundo de la zona F luego de lograr un triunfo y dos empates ante poderosas selecciones europeas.