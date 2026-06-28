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Países Bajos vs. Marruecos por Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Países Bajos vs. Marruecos chocan este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Países Bajos y Marruecos juegan este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Países Bajos y Marruecos juegan este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Países Bajos vs. Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey, en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en diversos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este compromiso.

Brasil y Japón juegan este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

PUEDES VER: Brasil vs. Japón por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Países Bajos vs. Marruecos: horario del partido

Si estás disfrutando de los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el duelo entre Países Bajos vs. Marruecos por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te dejamos los horarios en distintos países:

  • México y Centroamérica: 7.00 p. m.
  • Perú: 8.00 p. m.
  • Colombia: 8.00 p. m.
  • Ecuador: 8.00 p. m.
  • Bolivia: 9.00 p. m.
  • Chile: 9.00 p. m.
  • Venezuela: 9.00 p. m.
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 9.00 p. m.
  • Argentina: 10.00 p. m.
  • Brasil: 10.00 p. m.
  • Paraguay: 10.00 p. m.
  • Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 p. m.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos?

  • Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
  • México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium
  • Costa Rica: Teletica y FOX
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

Países Bajos vs. Marruecos por los dieciseisavos de final

Será la segunda vez en la historia que las selecciones de Países Bajos y Marruecos se vean las caras en una Copa del Mundo. Su único enfrentamiento en esta competición se dio en Estados Unidos 1994, cuando la Naranja Mecánica derrotó por 2-1 a los africanos gracias a los goles de Dennis Bergkamp y Stan Valckx.

De acuerdo con lo ocurrido en la primera fase del Mundial 2026, Países Bajos quedó como líder del grupo F con 7 puntos, tras ganar dos partidos e igualar uno. Por su parte, la selección de Marruecos terminó segunda en la zona C luego de conseguir dos triunfos y un empate ante Brasil.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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