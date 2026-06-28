Países Bajos vs. Marruecos por Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Países Bajos vs. Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey, en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en diversos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este compromiso.

Países Bajos vs. Marruecos: horario del partido

Si estás disfrutando de los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el duelo entre Países Bajos vs. Marruecos por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te dejamos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 7.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Paraguay: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 3.00 p. m.

¿Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos?

Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium

Costa Rica: Teletica y FOX

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Países Bajos vs. Marruecos por los dieciseisavos de final

Será la segunda vez en la historia que las selecciones de Países Bajos y Marruecos se vean las caras en una Copa del Mundo. Su único enfrentamiento en esta competición se dio en Estados Unidos 1994, cuando la Naranja Mecánica derrotó por 2-1 a los africanos gracias a los goles de Dennis Bergkamp y Stan Valckx.

De acuerdo con lo ocurrido en la primera fase del Mundial 2026, Países Bajos quedó como líder del grupo F con 7 puntos, tras ganar dos partidos e igualar uno. Por su parte, la selección de Marruecos terminó segunda en la zona C luego de conseguir dos triunfos y un empate ante Brasil.