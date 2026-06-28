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Países Bajos vs. Marruecos por Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Países Bajos vs. Marruecos chocan este lunes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Países Bajos vs. Marruecos se enfrentan este lunes 29 de junio en el estadio BBVA de Monterrey, en un partido correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te damos a conocer los horarios en diversos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este compromiso.
Países Bajos vs. Marruecos: horario del partido
Si estás disfrutando de los partidos del Mundial 2026 y deseas sintonizar el duelo entre Países Bajos vs. Marruecos por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te dejamos los horarios en distintos países:
- México y Centroamérica: 7.00 p. m.
- Perú: 8.00 p. m.
- Colombia: 8.00 p. m.
- Ecuador: 8.00 p. m.
- Bolivia: 9.00 p. m.
- Chile: 9.00 p. m.
- Venezuela: 9.00 p. m.
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 9.00 p. m.
- Argentina: 10.00 p. m.
- Brasil: 10.00 p. m.
- Paraguay: 10.00 p. m.
- Uruguay: 10.00 p. m.
- España: 3.00 p. m.
¿Dónde ver Países Bajos vs. Marruecos?
- Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium
- Costa Rica: Teletica y FOX
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
Países Bajos vs. Marruecos por los dieciseisavos de final
Será la segunda vez en la historia que las selecciones de Países Bajos y Marruecos se vean las caras en una Copa del Mundo. Su único enfrentamiento en esta competición se dio en Estados Unidos 1994, cuando la Naranja Mecánica derrotó por 2-1 a los africanos gracias a los goles de Dennis Bergkamp y Stan Valckx.
De acuerdo con lo ocurrido en la primera fase del Mundial 2026, Países Bajos quedó como líder del grupo F con 7 puntos, tras ganar dos partidos e igualar uno. Por su parte, la selección de Marruecos terminó segunda en la zona C luego de conseguir dos triunfos y un empate ante Brasil.
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