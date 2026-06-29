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Francia vs. Suecia por Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Francia vs. Suecia chocan este martes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO este encuentro.

Jostein Canales
Francia y Suecia juegan este martes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Francia y Suecia juegan este martes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Francia vs. Suecia se enfrentan este martes 30 de junio, en el Meadowlands Stadium de Nueva Jersey, en un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Este lunes 29 de junio se jugarán tres encuentros por los dieciseisavos de final del Mundial.

PUEDES VER: Partidos de HOY en el Mundial, lunes 29 de junio: programación, resultados y dónde ver

Francia vs. Suecia: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el duelo de Francia vs. Suecia, por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te dejamos los horarios en diferentes países:

  • México y Centroamérica: 3.00 p. m.
  • Perú: 4.00 p. m.
  • Colombia: 4.00 p. m.
  • Ecuador: 4.00 p. m.
  • Bolivia: 5.00 p. m.
  • Chile: 5.00 p. m.
  • Venezuela: 5.00 p. m.
  • Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 5.00 p. m.
  • Argentina: 6.00 p. m.
  • Brasil: 6.00 p. m.
  • Paraguay: 6.00 p. m.
  • Uruguay: 6.00 p. m.
  • España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Francia vs. Suecia?

  • Perú: América TV, DIRECTV Sports y DGO
  • Ecuador y Uruguay: DIRECTV Sports y DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports, Entel Gol, Red Uno y Unicanal
  • Brasil: Cazé TV
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports y DGO
  • Colombia: Gol Caracol, RCN, DIRECTV Sports y DGO
  • Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
  • Venezuela: Televen, DIRECTV Sports y DGO
  • México: VIX Premium
  • Costa Rica: FOX+
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y FOX
  • España: Movistar Plus y DAZN

Francia vs. Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial

Pese a su larguísimo historial de enfrentamientos, esta será la primera vez que las selecciones de Francia y Suecia se vean las caras en una Copa del Mundo. Los 'Galos' llevan la delantera tras disputar 23 duelos directos contra los suecos (12 victorias, 5 empates y 6 derrotas).

De acuerdo con lo ocurrido en la primera fase del Mundial 2026, Francia quedó como líder del grupo I con 9 puntos tras ganar todos sus partidos y marcar más de dos goles. Por su parte, la selección de Suecia terminó tercera en la zona F luego de conseguir un triunfo, un empate y una derrota, pero con buena diferencia de anotaciones.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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