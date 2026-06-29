Francia vs. Suecia por Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?

Francia vs. Suecia se enfrentan este martes 30 de junio, en el Meadowlands Stadium de Nueva Jersey, en un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Francia vs. Suecia: horario del partido

Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el duelo de Francia vs. Suecia, por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te dejamos los horarios en diferentes países:

México y Centroamérica: 3.00 p. m.

Perú: 4.00 p. m.

Colombia: 4.00 p. m.

Ecuador: 4.00 p. m.

Bolivia: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Venezuela: 5.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 5.00 p. m.

Argentina: 6.00 p. m.

Brasil: 6.00 p. m.

Paraguay: 6.00 p. m.

Uruguay: 6.00 p. m.

España: 11.00 p. m.

¿Dónde ver Francia vs. Suecia?

Perú: América TV, DIRECTV Sports y DGO

Ecuador y Uruguay: DIRECTV Sports y DGO

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports, Entel Gol, Red Uno y Unicanal

Brasil: Cazé TV

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports y DGO

Colombia: Gol Caracol, RCN, DIRECTV Sports y DGO

Paraguay: GEN, Trece y Unicanal

Venezuela: Televen, DIRECTV Sports y DGO

México: VIX Premium

Costa Rica: FOX+

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y FOX

España: Movistar Plus y DAZN

Francia vs. Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial

Pese a su larguísimo historial de enfrentamientos, esta será la primera vez que las selecciones de Francia y Suecia se vean las caras en una Copa del Mundo. Los 'Galos' llevan la delantera tras disputar 23 duelos directos contra los suecos (12 victorias, 5 empates y 6 derrotas).

De acuerdo con lo ocurrido en la primera fase del Mundial 2026, Francia quedó como líder del grupo I con 9 puntos tras ganar todos sus partidos y marcar más de dos goles. Por su parte, la selección de Suecia terminó tercera en la zona F luego de conseguir un triunfo, un empate y una derrota, pero con buena diferencia de anotaciones.