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Francia vs. Suecia por Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido?
Francia vs. Suecia chocan este martes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO este encuentro.
Francia vs. Suecia se enfrentan este martes 30 de junio, en el Meadowlands Stadium de Nueva Jersey, en un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
Francia vs. Suecia: horario del partido
Si te gusta ver los encuentros del Mundial 2026 y deseas sintonizar el duelo de Francia vs. Suecia, por la ronda de dieciseisavos de final, aquí te dejamos los horarios en diferentes países:
- México y Centroamérica: 3.00 p. m.
- Perú: 4.00 p. m.
- Colombia: 4.00 p. m.
- Ecuador: 4.00 p. m.
- Bolivia: 5.00 p. m.
- Chile: 5.00 p. m.
- Venezuela: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 5.00 p. m.
- Argentina: 6.00 p. m.
- Brasil: 6.00 p. m.
- Paraguay: 6.00 p. m.
- Uruguay: 6.00 p. m.
- España: 11.00 p. m.
¿Dónde ver Francia vs. Suecia?
- Perú: América TV, DIRECTV Sports y DGO
- Ecuador y Uruguay: DIRECTV Sports y DGO
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports, Entel Gol, Red Uno y Unicanal
- Brasil: Cazé TV
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports y DGO
- Colombia: Gol Caracol, RCN, DIRECTV Sports y DGO
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- Venezuela: Televen, DIRECTV Sports y DGO
- México: VIX Premium
- Costa Rica: FOX+
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
Francia vs. Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial
Pese a su larguísimo historial de enfrentamientos, esta será la primera vez que las selecciones de Francia y Suecia se vean las caras en una Copa del Mundo. Los 'Galos' llevan la delantera tras disputar 23 duelos directos contra los suecos (12 victorias, 5 empates y 6 derrotas).
De acuerdo con lo ocurrido en la primera fase del Mundial 2026, Francia quedó como líder del grupo I con 9 puntos tras ganar todos sus partidos y marcar más de dos goles. Por su parte, la selección de Suecia terminó tercera en la zona F luego de conseguir un triunfo, un empate y una derrota, pero con buena diferencia de anotaciones.
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