Francia vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026 con Mbappé: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico

Todo listo para el duelo entre Francia vs Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio nueva York Nueva Jersey en Estados Unidos. Este cotejo se llevará a cabo el martes 30 de junio a partir de las 16.00 hora peruana (21.00 horas GMT) con la transmisión de América TV, América TV Go, DSports, DGO y Paramount+.

Se acabó la fase de grupos y ahora empieza el territorio donde no existe margen de error. Francia y Suecia se cruzan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una sola certeza: el que pierda hace las maletas. Los franceses llegan con el cartel de favoritos, sosteniendo una plantilla de jerarquía y una capacidad ofensiva que ha marcado diferencias desde el arranque del torneo.

Pero enfrente aparece una Suecia que ya demostró que no necesita reflectores para competir. Ordenada, intensa y con una fortaleza colectiva que incomoda incluso a las selecciones más poderosas, el conjunto escandinavo quiere convertir este duelo en una batalla larga, física y de máxima concentración.

La gran incógnita estará en el ritmo del partido. Francia intentará imponer posesión, velocidad y desequilibrio por las bandas para abrir espacios temprano. Suecia, en cambio, apostará por cerrar líneas, resistir y golpear cuando encuentre el momento justo. En eliminatorias, una jugada cambia historias.

El escenario está servido para uno de esos encuentros que suelen definir el carácter de un candidato. Francia busca confirmar su condición de aspirante al título; Suecia quiere escribir una nueva sorpresa mundialista. Noventa minutos, o más, para seguir soñando.

Francia y Suecia se enfrentarán en la ciudad de Nueva York por la clasificación a octavos de final del Mundial 2026. Foto: TNT Sports

¿Cuándo juega Francia vs Suecia?

Este partido entre Francia vs Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se juega el martes 30 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos. Ambos elencos mostraron buena ofensiva, por lo que se espera un juego atractivo de principio a fin y conseguir su boleto a octavos.

¿A qué hora juega Francia vs Suecia?

El compromiso entre las escuadras de Francia y Suecia por el Mundial 2026 inicia a partir de las 16.00 hora peruana (21.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 15.00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 16.00 horas

Venezuela, Bolivia, Chile: 17.00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 18.00 horas

España: 23.00 horas

¿Dónde ver Francia vs Suecia?

La transmisión del partido entre Francia vs Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal en vivo de América TV, América TV GO, DSports, DGO y Paramount+.

Canales de transmisión para ver Francia vs Suecia

Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+

Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV

Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV

Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+

Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+

Francia: M6, beIN Sports 1, M6+, beIN Sports Connect, Molotov, 6play, myCANAL

México: ViX México

Paraguay: GEN, Trece, Unicanal

Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+

España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat

Suecia: TV4 Sweden, TV4 Play

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+

Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio

Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Inter

Francia y Suecia afrontarán un partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Posibles alineaciones de Francia vs Suecia

Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappe.

Suecia: Jacob Zetterström, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Elliot Stroud, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres y Alexander Isak.

Francia vs Suecia: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Francia se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Suecia en esta llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS FRANCIA EMPATE SUECIA Betsson 1.29 5.85 11.00 Betano 1.30 5.80 12.00 Bet365 1.27 6.00 11.00 1XBet 1.29 6.52 11.20 Doradobet 1.29 6.10 11.00

Historial Francia vs Suecia: estadísticas y últimos resultados