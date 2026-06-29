- Hoy:
- Partidos de hoy
- Mundial 2026
- Costa de Marfil vs Noruega
- Francia vs Suecia
- México vs Ecuador
- Universitario
- Copa de la Liga
- Fichajes Vóley
Francia vs. Suecia EN VIVO por el Mundial 2026 con Mbappé: a qué hora juegan, dónde ver y pronóstico
Sigue EN VIVO el partido entre Francia vs Suecia por el Mundial 2026 con Kylian Mbappé vía América TV y DirecTV Sports.
Todo listo para el duelo entre Francia vs Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio nueva York Nueva Jersey en Estados Unidos. Este cotejo se llevará a cabo el martes 30 de junio a partir de las 16.00 hora peruana (21.00 horas GMT) con la transmisión de América TV, América TV Go, DSports, DGO y Paramount+.
PUEDES VER: Dónde ver todos los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026: canales de transmisión
Se acabó la fase de grupos y ahora empieza el territorio donde no existe margen de error. Francia y Suecia se cruzan en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 con una sola certeza: el que pierda hace las maletas. Los franceses llegan con el cartel de favoritos, sosteniendo una plantilla de jerarquía y una capacidad ofensiva que ha marcado diferencias desde el arranque del torneo.
Pero enfrente aparece una Suecia que ya demostró que no necesita reflectores para competir. Ordenada, intensa y con una fortaleza colectiva que incomoda incluso a las selecciones más poderosas, el conjunto escandinavo quiere convertir este duelo en una batalla larga, física y de máxima concentración.
La gran incógnita estará en el ritmo del partido. Francia intentará imponer posesión, velocidad y desequilibrio por las bandas para abrir espacios temprano. Suecia, en cambio, apostará por cerrar líneas, resistir y golpear cuando encuentre el momento justo. En eliminatorias, una jugada cambia historias.
El escenario está servido para uno de esos encuentros que suelen definir el carácter de un candidato. Francia busca confirmar su condición de aspirante al título; Suecia quiere escribir una nueva sorpresa mundialista. Noventa minutos, o más, para seguir soñando.
Francia y Suecia se enfrentarán en la ciudad de Nueva York por la clasificación a octavos de final del Mundial 2026. Foto: TNT Sports
¿Cuándo juega Francia vs Suecia?
Este partido entre Francia vs Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se juega el martes 30 de junio en el Estadio Nueva York Nueva Jersey de Estados Unidos. Ambos elencos mostraron buena ofensiva, por lo que se espera un juego atractivo de principio a fin y conseguir su boleto a octavos.
¿A qué hora juega Francia vs Suecia?
El compromiso entre las escuadras de Francia y Suecia por el Mundial 2026 inicia a partir de las 16.00 hora peruana (21.00 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:
- México: 15.00 horas
- Perú, Ecuador, Colombia: 16.00 horas
- Venezuela, Bolivia, Chile: 17.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 18.00 horas
- España: 23.00 horas
¿Dónde ver Francia vs Suecia?
La transmisión del partido entre Francia vs Suecia por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 se verá por la señal en vivo de América TV, América TV GO, DSports, DGO y Paramount+.
Canales de transmisión para ver Francia vs Suecia
- Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Brasil: Disney+ Premium Brazil, CazéTV
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
- Colombia: Caracol TV, RCN Televisión, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Deportes RCN En Vivo, Caracol Play, Ditu, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- Francia: M6, beIN Sports 1, M6+, beIN Sports Connect, Molotov, 6play, myCANAL
- México: ViX México
- Paraguay: GEN, Trece, Unicanal
- Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+
- España: DAZN Spain, DAZN Mundial, TVE La 1, RTVE Play, Movistar+, fuboTV España, La 2 Cat
- Suecia: TV4 Sweden, TV4 Play
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, FOX One, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO, Televen, Inter
Francia y Suecia afrontarán un partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026.
Posibles alineaciones de Francia vs Suecia
Francia: Mike Maignan, Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne, Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappe.
Suecia: Jacob Zetterström, Gustaf Lagerbielke, Victor Lindelof, Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari, Jesper Karlström, Elliot Stroud, Alexander Bernhardsson, Anthony Elanga, Viktor Gyökeres y Alexander Isak.
Francia vs Suecia: pronóstico, cuotas y cuánto paga
Sobre el papel, Francia se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Suecia en esta llave de dieciseisavos de final del Mundial 2026. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:
|CASAS DE APUESTAS
|FRANCIA
|EMPATE
|SUECIA
|Betsson
|1.29
|5.85
|11.00
|Betano
|1.30
|5.80
|12.00
|Bet365
|1.27
|6.00
|11.00
|1XBet
|1.29
|6.52
|11.20
|Doradobet
|1.29
|6.10
|11.00
Historial Francia vs Suecia: estadísticas y últimos resultados
- Francia 4-2 Suecia (Nations League 2020)
- Suecia 0-1 Francia (Nations League 2020)
- Suecia 2-1 Francia (Eliminatorias 2017)
- Francia 2-1 Suecia (Eliminatorias 2016)
- Francia 1-0 Suecia (Amistoso 2014)
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
CIRCO MISTICO CONDOR
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO
PRECIOS/ 41.00