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México vs Ecuador EN VIVO: alineaciones, a qué hora y dónde ver partido del Mundial 2026
Mira la transmisión del partido entre México vs Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, es martes 30 de junio.
Continua la emoción al rojo vivo con el Mundial 2026. No te pierdas el partido entre las selecciones de México vs Ecuador por los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca, este martes 30 de junio a las 20.00 horas (8.00 p. m.) de Lima, Perú. El encuentro será transmitido mediante la señal de DirecTV para toda Latinoamérica, y a continuación te brindamos todos los detalles.
PUEDES VER: Dónde ver todos los partidos de dieciseisavos de final del Mundial 2026: canales de transmisión
Los locales clasificaron a esta instancia tras quedar primeros de su grupo con 9 unidades, por lo que atraviesa un gran momento. En tanto, el elenco sudamericano quedó como uno de los mejores ocho terceros y por ello consiguió su boleto a la ronda eliminatoria de la Copa del Mundo de la FIFA.
Programación de los dieciseisavos de final del Mundial.
¿A qué hora juega México vs Ecuador?
- México y Costa Rica: 19.00 horas
- Perú, Ecuador y Colombia: 20.00 horas
- Chile, Bolivia y Venezuela: 21.00 horas
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 22.00 horas
¿Dónde ver EN VIVO México vs Ecuador?
La transmisión del partido por el Mundial de la FIFA 2026, y todos los compromisos del certamen, contará con transmisión de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver el encuentro totalmente online mediante DGO si cuentas con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming.
¿En qué canal ver México vs Ecuador?
- Perú, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: GEN, Trece y Unicanal
- México: TV Azteca, Canal 5, TUDN y VIX Premium
- Costa Rica: Teletica y FOX
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y FOX
- España: Movistar Plus y DAZN
México vs Ecuador: posibles alineaciones
- México: Raúl Rangel; Israel Reyes, Johan Vásquez, César Montes, Jesús Gallardo, Erik Lira, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado y Raúl Jiménez.
- Ecuador: Héctor Galíndez; Piero Hincapié, Willian Pacho, Joel Ordóñez, Alan Franco, John Yeboah, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo, Gonzalo Plata y Enner Valencia.
¿En qué estadio juega México vs Ecuador?
El partido se llevará a cabo en el Estadio Azteca situado en la Ciudad de México. Este enorme recinto deportivo cuenta con capacidad para albergar hasta 87 mil espectadores en sus tribunas, y es el noveno escenario de fútbol más grande del mundo.
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